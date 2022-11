Zaradio je milijune u tenisu, a sad odlučio: Dosta s alkoholom

Marat Safin, Boris Becker, Ernest Gulbis... Popis tenisača koji imaju ili su u prošlosti imali problema s alkoholom poprilično je dugačak. Sličnim načinom proteklih godina živi i Benoit Paire (ATP. -173), no Francuz je napokon odlučio reći - dosta!

Bivši 18. tenisač svijeta (2018.) već dugo vremena je daleko od najvećih svjetskih pozornica, no povremeno svojim nevjerojatnim potezima podsjeti o kakvoj se klasi radi. Zaokret u karijeri najavio je u 34. godini, nakon pobjede protiv hrvatskog tenisača Duje Ajdukovića.

- Fokusiram se na neke važnije stvari. Odlučio sam da ću biti veći profesionalac, da neću više izlaziti noćima i piti alkohol. Želim biti najbolji što mogu i ponekad me to čini tjeskobnim jer znam da u ovom trenutku to ne mogu. Francuska javnost ima velika očekivanja od mene i to mi stvara dodatan pritisak. No mislim da ću malo po malo biti sposoban reagirati na pravi način - kazao je Paire.

Foto: David Kirouac

U karijeri je osvojio tri turnira (Bastad 2015., Lyon i Marrakech 2019.) te zaradio skoro 10 milijuna dolara samo od nagradnih fondova, a da nije partijao i 'nemilice' pio alkohol vrlo vjerojatno bi ostvario puno više toga.

- Igram gem po gem. Naviknuo sam se dolaziti na turnire osvajati novac i vidjeti što će se dogoditi. Sad vidim svako natjecanje kao jednu stepenicu prema gore. Trenirao sam žestoko fizički. Osjećam da je ovo moje vrijeme. Tenis mi je postao obaveza, skoro pa kazna.

I nakon svega izrečenog predao meč osmine finala protiv Nizozemca Selsa poslije izgubljenog prvog seta...

