<p>Gabonac <strong>Pierre Emerick Aubameyang (31) </strong>je već godinama jedan od najboljih svjetskih napadača, a uz to i jedan od plaćenijih. Godišnje u Arsenalu prima 14,5 milijuna eura, a tu su i još neki bonusi. Trenira u luksuznom kampu, igra na luksuznom stadionu, spava u luksuznim hotelima, ali ovaj put je vidio kako je to kad te raskoš ne dočeka. </p><p>Reprezentacija <strong>Gabona</strong> od 17 sati igra kvalifikacije za Afrički kup nacija protiv Gambije u Banjulu, no vjerojatno neće baš odmorni dočekati susret jer su noć prije proveli na aerodromu spavajući na stolicama i betonu.</p><p>Razlog? Za ulazak u Gambiju im je trebao negativan test na koronu star najviše 48 sati, a to su i imali. No na aerodromu u Banjulu su im oduzeli putovnice kako bi izvršili provjeru. Nisu smjeli napustiti zračnu luku pa su tamo dočekali jutro dok nisu došli rezultati testiranja. Među onima kojima je jastuk bio beton je i nogometaš Arsenala Pierre Emerick Aubameyang.</p><p>Godišnje zarađuje 14,5 milijuna eura, da hoće, vjerojatno bi mogao i kupiti koji avion s aerodroma, samo njegov sat vrijedi kao godišnja plaća prosječnog Hrvata, ali ni za njega nije bilo popusa. Morao je šutiti, čekati te spavati na aerodromu, kao i njegovi suigrači. No nije to mirno primio. Napao je afrički nogometni savez na Twitteru.</p><p>- Ovo nas neće demotivirati, ali želimo da Caf preuzme odgovornost. U 2020. želimo da Afrika napreduje, a ovako nećemo to napraviti.</p><p>Nakon mukotrpnog čekanja i uspješne provjere putovnica, Gabonci su napokon mogli krenuti prema hotelu, a teško da će se uspjeti odmoriti jer ih od 17 sati čeka utakmica protiv Gambije. </p><p> </p>