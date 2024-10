Zaručnik Mikaele Shiffrin osam mjeseci nakon grozne ozljede otkrio: Ništa ni od ove sezone

Norveška skijaška zvijezda Aleksander Aamodt Kilde objavio je putem društvenih mreža da mora biti podvrgnut još jednom operativnom zahvatu na lijevom ramenu, zbog čega će biti prisiljen propustiti sljedeću natjecateljsku sezonu.

Posljedica je to pada što ga je 32-godišnji skijaš doživio 13. siječnja u švicarskom Wengenu, na ulazu u zadnji zavoj spustaške utrke, pri čemu je Norvežanin doživio teške ozljede lijevog ramena i mišića desne potkoljenice.

"Ne brinite, ne odlazim u mirovinu, ali imam neke novosti za vas", započeo je Aamodt Kilde svoje obraćanje pratiteljima u videu objavljenom na Instagramu.

"Prošlo je osam, devet mjeseci od mog pada u Wengenu. Bilo je uspona i padova na svim razinama, ali posljednja dva mjeseca su bila posebno izazovna, i fizički, ali posebno za psihu. Do lipnja ove godine sam vidio svjetlo na kraju tunela. Sve je išlo kako treba, i što se tiče oporavka noge, i što se tiče ramena. Pred kraj lipnja i početkom srpnja, imao sam čudan osjećaj u ramenu, ali mislio sam da je to dio procesa. No, pregled je pokazao da imam tešku infekciju u ramenu", prepričao je Kilde događaje tijekom oporavka, koji su doveli do odluke da mora na još jednu operaciju.

"Nakon deset tjedana uzimanja antibiotika, potrebna mi je još jedna operacija da potpuno ozdravim rame. Nažalost, to znači da se neću natjecati ove sezone, ali potpuno sam posvećen rehabilitaciji i naporno ću raditi kako bih se vratio snažan", poručio je vlasnik Velikog kristalnog globusa iz 2020. te još po dva Mala kristalna globusa u spustu i superveleslalomu.

U popratnom tekstu uz objavljeni video, Norvežanin je dodao: "Vjerujte mi - vratit ću se."

Kilde je obećao da će ga se moći vidjeti uz stazu na pojedinim natjecanjima za Svjetski kup, a nema sumnje da će neplanirani višak slobodnog vremena djelomično iskoristiti i kako bi pratio nastupe svoje zaručnice i najbolje svjetske skijašice Mikaele Shiffrin.