Zasjenio Pelea na Marakani, a njegov je penal kopirao i Messi

Za starije navijače Hajduka nema dileme, Jurica 'Jure' Jerković legendarna je desetka i jedan od najvećih igrača u klupskoj povijesti, stožerni igrač 'zlatne generacije' koja je harala jugoslavenskim i europskim nogometom sedamdesetih godina prošlog stoljeća.

O brojnim velikim utakmicama i rezultatima koje je postizao ispisane su kartice teksta, no veličina Jurice Jerkovića nadilazi osam trofeja koje je osvojio sa svojom 'zlatnom generacijom' i poštovanje koje su mu iskazivali suigrači, ali i protivnici.

Hajdukova 'desetka' zauvijek će ostati njegova, teško da će je ikad obući bolji i omiljeniji igrač od Jerkovića, kome su navijači iz ulice u kojoj je odrastao napravili i transparent: ''Radunica kala mala, Juru velikana dala''. Hajduk mu je ukazao počast da upravo on postavi kamen temeljac na početku gradnje stadiona Poljud.

A koliko je Jerković prirastao srcima navijača, možda i najbolje svjedoči anegdota iz tih vremena. Otac i sin krenuli su na Stari plac pogledati neku važnu utakmicu Hajduka, i kad su već došli blizu stadiona, otac se sjetio da je zaboravio ulaznice, pa je poslao sina natrag kući. Nakon nekog vremena vidi on sina kako sav zadihan trči prema njemu i viče:

- Tata, tata…

- Ma šta je, brzo govori - uzrujao se otac čekajući dok sin dođe do daha.

- Mama je u postelji sa susidom Lovrom - konačno procijedi sin kroz suze hvatajući zrak. Otac se uhvati za glavu i prekori sina:

- Mulac jedan, skoro me zbog tebe kolpalo, mislija sam da Jure neće igrati...

Istina ili anegdota manje je važno, no plastično oslikava kakav je igrač bio Jerković, i koliko su ga navijači voljeli. A bio je takav igrač da je zasjenio čak i legendarnog Pelea na njegovom oproštaju, pred 200.000 gledatelja na kultnoj Maracani.

Ušao je s klupe reprezentacije Jugoslavije u drugom dijelu i zabio spektakularan gol s nekih 25 – 30 metara, gol koga se i danas mnogi sjećaju. A igrao je Jerković i protiv drugog velikana, Diega Maradone, i to za reprezentaciju svijeta 1987. godine, na humanitarnom susretu u Italiji.

Iako je za reprezentaciju odigrao 43 utakmice, Jerković nije uvijek bio ljubimac izbornika, tako ga je jednom Vujadin Boškov po njegovom mišljenju neopravdano izostavio s popisa, a Jerković je čekao i dočekao priliku da mu se revanšira kad je Boškov s Vojvodinom došao u lipnju 1973. u Split. Hajduk je slavio 7-0, a Jerković je nakon utakmice u kojoj je zabio dva gola izjavio da ga je Boškov valjda ovaj put primijetio.

Šjor Juru pamtim iz vremena kad je pokrenuo Radio Pressing, bio je pionirski pothvat, trosatni radio program koji je svakodnevno emitirao isključivo sportski sadržaj. Pa iako je svakodnevno navraćao u studio koji se nalazio na splitskoj Vidilici, nikad, ali baš nikad se nije miješao u program, sugerirao teme ili goste… Štoviše, tek jednom smo ga uspjeli nagovoriti da se javi u program, i to prigodno, povodom prve godišnjice emitiranja. Kad god bi ga pitali za komentar ili izjavu, samo bi odmahnuo:

- Ma nemojte mene, nisam vam ja važan - samo bi kratko kazao i spustio se kat niže, kod svog prijatelja i suigrača Ivice Šurjaka.

A upravo su on i Šurjak izveli kazneni udarac koji su mnogi kasnije kopirali. pa čak i Lionel Messi. U Splitu je gostovala reprezentacija Jugoslavije povodom 70. rođendana Hajduka, a penal je Jerković izveo tako da je samo lagano gurnuo loptu koju je Šurjak pospremio u mrežu iza nemoćnog golmana Pantelića, a ovaj je odmah potrčao prosvjedovati sucu zbog 'neregularnog' gola…

Nakon nogometne karijere posvetio se Jerković i poslu managera, radio je i kao sportski direktor Hajduka, koji je uvijek pokušavao dovesti najbolje, pa je tako radio na transferima Mijatovića, Savićevića, Šukera…

No kako su u to vrijeme neke druge stvari bila važnije i nadilazile okvire sporta, a u čemu se on nije najbolje snalazio, transferi nisu realizirani, a Jerković je izbjegavao pričati o detaljima. Zbog Hajduka je gotovo i glavu izgubio kad je pri povratku s Kosova preživio pad zrakoplova skupa s novim igračem Hajduka Ardianom Koznikuom po koga je otputovao.

U zadnjih nekoliko godina mučio se s kroničnom bolešću zbog koje je izbjegavao pojavljivanje u javnosti, no nije propustio doći na rođendansko slavlje svog suigrača, legendarnog Petra 'Pere' Nadoveze.

Šjor Jure počivajte u miru…