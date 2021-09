Samoprozvani najbolji grappler svijeta Dillon Danis prošlog se tjedna našao u centru pozornosti kada ga je zaštitar ispred noćnog kluba u New Jerseyju gušenjem natjerao na tapkanje.

Javnost se tada izrugivala na račun grapplera koji je jednom prilikom izjavio kako "mnogi MMA borci nemaju šanse s njim", a sada smo saznali i pozadinu cijelog incidenta.

Naime, Danis je pokušao ući u noćni klub u koji je nije dozvoljeno ući mlađima od 21 godine. Zaštitar ga je zamolio da pokaže osobni dokument, no kako ga Dilon nije imao, zaštitar mu nije dozvolio ulazak.

- Ispričao sam mu se i rekao da ne može ući ako mi ne pokaže osobni dokument. Onda me je pitao znam li tko je on. Još jednom sam mu se ispričao, rekao da ne znam i da mi treba identifikacijski dokument. Onda je krenuo guglati svoje ime i pokazivati mi, a ja sam mu samo rekao kako to i dalje nije identifikacijski dokument. Treba mi vozačka dozvola, putovnica, bilo što preko čega mogu znati koliko mu je godina. Onda je postao ljutit i agresivan jer ja nisam znao tko je on - rekao je zaštitar u podcastu bivšeg američkog MMA borca Ala Iaquinte pa nastavio:

- Nakon toga me je krenuo udariti. Nije to bio baš dobar udarac. Pokušao je i promašio, nakon čega sam ga uhvatio oko vrata i srušio na pod. Kad to inače napravim, najčešće gušim čovjeka sekundu ili dvije prije nego on shvati situaciju u kakvoj se našao. U videu možete vidjeti njega kako tapka i tada sam ga pitao je li dobro. On mi je onda dao palac gore, pa sam ga pritisnuo oko tijela i držao dok nisu došli policajci i preuzeli situaciju.