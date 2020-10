Zaštitari na Maksimiru tražili od djeteta da se izuje?! Dinamo se ispričao: 'To je neprihvatljivo...'

Maloljetno dijete na ulazu na stadion Dinama uoči meča protiv Gorice moralo se izuti prema uputama zaštitara. U udruzi Dinamo - to smo mi su zgroženi, a klub kaže: "Neprofesionalno i netaktično"

<p>Korona mjere na svakom su koraku, a osjetili su to i navijači koji do dolaska na svoje mjesto na stadionu i tijekom kretanja moraju imati maske, a na svom mjestu trebaju skinuti kako bi se ispoštovao Zakon o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima i kako bi ih se moglo evidentirati u slučaju njegova kršenja.</p><p>No ne znamo na koje su se mjere pozvala zaštitarska služba na Maksimiru uoči subotnje utakmice <strong>Dinamo</strong> - <strong>Gorica </strong>(3-2) kad je maloljetno dijete, ne starije od 12, 13 godina, pretresala i pritom tražila da se izuje?!</p><p>Snimku postupanja objavila je udruga Dinamo - to smo mi i brzo se proširila društvenim mrežama. Zbog zaštite identiteta djeteta zamaglili smo njegovo lice.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Zaštitari tražili od djeteta da se izuje</b></p><p>"Možemo biti sigurni da Krešimir Antolić nije pazio na predavanjima iz kriminalistike ili je u društvu braće, kao i neki prije njega, izgubio pamćenje pa ne zna definiciju kriminalca i kriminalne organizacije. Ali isto tako možemo biti sigurni da jako dobro zna kako se vrši represija nad navijačima", napisali su iz DTSM-a, između ostalog, i dodali kako su redari pred očima službenika MUP-a oduzimali maske, a samo prije koji mjesec hapsili ljude što ih ne nose.</p><p>Poslali smo upit o postupanju zaštitarskoj tvrtki Klemm i Dinamu kako komentiraju takvo postupanje i je li ono po propisima. Iz Klemma se još nisu očitovali i njihov odgovor objavit ćemo čim ga dobijemo.</p><p>Iz Dinama su poslali priopćenje u kojem se ispričavaju zbog incidenta.</p><p>"Temeljem Vašeg upita vezanog za postupanje redarske službe na jučerašnjoj utakmici 8. kola 1. HNL GNK DINAMO - HNK GORICA, a koje je vidljivo iz objavljene video snimke, navodimo sljedeće: GNK DINAMO izražava žaljenje zbog postupanja pojedinca iz redarske službe koji je bez takve upute Kluba, neprofesionalno i netaktično te van razumne potrebe vršio pregled dječaka. U tom smislu ispričavamo se dječaku i njegovim roditeljima te ćemo napraviti sve što je potrebno da se takva postupanja više nikada ne dogode", kažu u Dinamu i dodaju:</p><p>"Neovisno o tome što je ponašanje većeg dijela gledatelja na sjevernoj tribini i jučer bilo obilježeno govorom mržnje i uporabom pirotehnike, a suzbijanje čega je i osnovni zadatak sigurnosnih službi na stadionu, postupanje redara iz video snimke koju ste objavili nam je neprihvatljivo i nije sadržano u bilo kojoj uputi Kluba ili planu osiguranja."</p>