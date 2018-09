Zašto bi se odrekli trofeja? Do kraja sezone ima 30 utakmica!

Iako su mu tek 23 godine, Hamza Barry je među starijim i iskusnijim igračima u Hajdukovoj svlačionici. Treća mu je ovo sezona na Poljudu, prošao je puno toga, Zoran Vulić mu je već peti trener, odigrao je 84 utakmice, upisao po osam golova i osam asistencija... Hamza je tih i radišan momak, stidljiv, od njega nećete čuti ni velike riječi, ni spektakularne izjave, ni objave na društvenim mrežama.

- Valjda sam takav karakter, ne volim biti u prvom planu. A što se tiče društvenih mreža, nemam puno toga zanimljivog ni za napisati, jer ne idem nigdje. Split je toliko lijep grad da nemam potrebu odlaziti u neki drugi - smije se Hamza, koji uskoro očekuje posjetu i rođendansku proslavu.

- Za dva tjedna mi prvi put u posjetu u Split dolaze supruga Duta i kćerkica Amely. Četiri su joj godine i želim joj pokazati Split i Poljud... Viđamo se samo kad sam ja slobodan, kad mogu otputovati kući u Gambiju, ovo je prvi put da one dolaze kod mene u Split.

Hamza se već navikao na grad i klub, a puno mu znači i podrška novog trenera Zorana Vulića, koji je nakon prve utakmice protiv Rudeša biranim riječima govorio o njegovoj igri.

- Moram pohvaliti cijelu momčad, ali mi se jedan igrač posebno svidio, Hamza Barry. Dobar je igrač, lijepo razigrava momčad, dosta trči, oduzima loptu... Imat će sigurno i on padova, ali daj Bože da odigra na ovom nivou do kraja prvenstva - kazao je Vulić.

- Prenijeli su mi suigrači što je trener rekao, to je za mene velika stvar. Cijenim povjerenje koje mi dalje, i nadam se da ću nastaviti s dobrim igrama - kaže mladi Gambijac, koji ne bježi od odgovornosti za loš start Hajduka u sezonu.

- Tako se ponekad dogodi, ali s novim trenerom atmosfera je opet dobra, jako se dobro radi, i nadamo se da će sve na koncu dobro i završiti. Vidi se od prvoga dana da trener želi vratiti vjeru igračima, treninzi su mu jako dobri i zanimljivi, svaki dan radimo nešto novo, i to je jako dobro za nas mlađe igrače, jer možemo napredovati.

Pred Hajdukom je veliki derbi, u subotu na Poljud stiže Dinamo, prilika da se popravi loš dojam sa starta sezone i smanji prednost na prvenstvenoj ljestvici. Za Hamzu nema dileme može li Hajduk pobijediti.

- Ova je utakmica vrlo važna, kao i svaki drugi derbi. Vjerujem da ćemo odigrati na nivou koji se od nas očekuje, jer bi se s tri nova boda podigli na ljestvici i dodatno učvrstili samopouzdanje. Dinamo igra jako dobro, dobra su momčad koja zaslužuje respekt, ali mi igramo kući, pred našim navijačima.

Barry je protiv Dinama odigrao jednu kup i šest prvenstvenih utakmica, uz poraz u finalu kupa u Vinkovcima koji su obilježile sudačke pogreške, upisao je i po dvije pobjede, remija i poraza u prvenstvu. Još čeka svoj prvi gol.

- Najradije se sjećam one pobjede 2-0 u Maksimiru. Još nisam zabio, možda mi to pođe za rukom ovaj put, ali ne opterećujem se golovima, bilo bi mi dovoljno i da mi pobijedimo. To je u ovom trenutku najvažnije. Moramo do kraja polusezone osvojiti što više bodova, popeti se na vrh ljestvice, tamo gdje nam je i mjesto, i onda se u drugom dijelu sezone boriti za naslov prvaka i kup.

Iako je Dinamo već odmakao na vrhu ljestvice, Hamza se nije odrekao ambicija.

- Naravno da nisam, zašto bih se odrekao? Ima još gotovo 30 utakmica do kraja, jako je puno bodova i međusobnih susreta. Liga je izjednačena, sve momčadi će prolaziti kroz teška razdoblja kao što smo i mi prošli, ima još dovoljno bodova da bi se vratili tamo gdje nam je mjesto.

Dinamo je stekao prednost jer su najmanje oscilirali, ali i zbog nevjerojatne činjenice da će im gostovanje na Poljudu u devetom kolu biti prva utakmica van 'zagrebačkog prstena'.

- Nevjerojatno je da netko igra osam za redom praktično kod kuće. Sigurno da im je to bila velika prednost, i da su zbog toga odmakli na ljestvici, ali to nama nikako ne može biti izlika za loš start. Mi smo sami krivi što smo neke utakmice odigrali jako loše i izgubili bodove. Jako nas je pogodilo nesretno ispadanje iz Europe, mentalno smo pali, nismo imali snage izvući se iz te situacije i to nam je bio veliki problem. Sada nas novi trener pokušava dignuti i vidjet ćemo kako će to ispasti.

Vulić je Hamzi pronašao novu ulogu, povukao je malo prema natrag, gdje iz dubine pokušava organizirati igru i graditi napade Hajduka.

- Još se uvijek pokušavam naviknuti na novu ulogu, ako ako želim biti kompletan igrač, moram se naviknuti na razne uloge u veznom redu. Još sam mlad i trener mi puno pomaže savjetima.

Iako će za dva tjedna proslaviti 24. rođendan, Hamza je jedan od igrača s najdužim stažom u Hajdukovoj svlačionici.

- Malo mi je to čudno. Kad sam tek došao, drugi su vodili računa o meni, pomagali mi, a sad ja pomažem suigračima koji dolaze. Takva je situacija, igrači dolaze i odlaze...

Na pitanje odlazi li i on, samo se nasmijao. Ugovor ga s Hajdukom veže još pune dvije godine.

- Vidjet ćemo što će klub odlučiti...