Zadovoljan sam igrom, derbi je bio jako dobar, kao i prošli s Dinamom. Prava promocija hrvatskog nogometa. Iako je suparnik imao penal, mi smo imali više šansi, više toga se događalo pred Nevistićem. Rijeka se u finišu odlučila čuvati bod, mi smo išli po još dva. Dat ćemo sve od sebe pa vidjeti gdje će nas to dovesti.

Tako je Nenad Bjelica prokomentirao remi Osijeka na Rujevici 0-0, nakon kojega mu Dinamo na vrhu bježi četiri boda uz utakmicu manje.

I dok su neki uvjereni da su suci trebali ponoviti Murićev penal jer u trenutku udarca dva su Osijekova igrača već bila u šesnaestercu, iz tunela nakon utakmice, gdje su igrači jedni drugima čestitali i nitko nije blistao od sreće zbog boda, procurila je snimka ljutitog Bjelice.

- Je l' vas usrećila korporacija? P..ka vam materina! Je...a vas korporacija - vikao je domaćinima, a Rijekin pomoćni trener Danko Matrljan odgovorio mu je:

- Hahahaaaa! E, moj Bjelica...

Da, ulog je velik, naslov prvaka, i Osijekov je trener često počeo ulaziti u sukobe. Dosljedan je u kritiziranju VAR-a, ali nisu mu meta samo suci. U nedjelju je u prvom poluvremenu dobio žuti karton zbog prigovora, a riječi nakon utakmice uputio je Rijeci.

- Lako je biti gospodin dok si u Dinamu - komentari su navijača, koji rastu proporcionalno Bjeličinim ispadima.

Koji dolaze nekad poslije utakmice, češće tijekom susreta. I dobro se čuju kad nema gledatelja. Uobičajeno stvaranje pritiska na suce, shvatljiva nervoza zbog velikog uloga ili traženje izlazne strategije iz HNL-a? Zna samo Bjelica.

Nogometni navijači znaju jedino da uopće nije lijepo slušati i čitati takve riječi. Više nam se dopadao kao gospodin...

Bjeličini sukobi

Moje mišljenje o VAR-u se ne mijenja, to ne mislim otkad je došao ovdje, nego još od Poljske. To povlačenje crta je cirkus, VAR je cirkus, to povlačenje crta za par centimetara. Razumio bih da se gleda zaleđe za pola metra-metar. On je to povukao kako to njima ta crta odgovara, nitko tu crtu ne razumije. Naš igrač stoji na istom mjestu između njihova dva igrača, kako oni to vide iz kuta koji nije u liniji s ta tri igrača. Oni su fenomeni i trebamo im čestitati na tome.

Nikad nikome neće biti jasno. Otkad je VAR-a, prostor za manipulaciju još je veći. Pogriješi sudac, pogriješio je, Bože moj, ide dalje, ali VAR ispravlja samo očite greške suca, ali ako se radi o jednom centimetru, jesu li to očite greške?! Ja ovo govorim i kad ide u moju korist, ova zaleđa od jednog milimetra i crte koje se povlače pet minuta, to je nonsens.

Koji vam je to naputak da ne smijete svirati faul na Mierezu? To vam je gazda rekao? Nema kartona? Jeste li vi slijepci? Što stojiš tu?

Licemjerno je što se toliko priča o suđenju. Forma i rezultati Osijeka mnogima su trn u oku i velik problem. Kad je Osijek zaostajao 15-20 bodova, nikome nije smetao, a u ovoj situaciji pronalaze se i neke pogreške koje možda i nisu pogreške. Ali to ostavljam na savjest onima koji se prije nisu javljali, a sad to čine. Ima dosta kaubojštine, naslijeđa iz prošlih vremena. Mi se ne želimo ponašati tako, nego dostojanstveno.

Ne bih komentirao postupke drugih. Oni to tako vide, treba poštivati mišljenje svakoga. Mi smo fokusirani na sebe. Dok budem trener i sportski direktor Osijeka, nećemo pisati priopćenja protiv bilo koga. Mi želimo doprinijeti normalizaciji odnosa u Hrvatskoj. Nisam nijednom komentirao suđenje u HNL-u i Europi dok sam bio trener Dinama. VAR smanjuje mogućnost pogreške iako sam ja protiv tehnologije. Ali ona nije smanjila diskusije ni polemike, zato sam ranije govorio da sam protiv.

Još postoje "teorije zavjere". Nikad nisam bio protiv sudaca niti ću biti. Oni griješe u korist jednih ili drugih, kao što griješe i igrači, jedino što su pod prevelikom lupom. Svaka njihova greška tumači se kao teorija zavjere. Jedan tjedan protiv jednog, drugi dan protiv drugog kluba. Ispada da su svi tu i pitate se što je tu istina. Možda će griješiti protiv nas, ali to je normalno, događa se i u većim ligama. Osijek će biti primjer svima u tome i zabranjeno je komentiranje suđenja. To ne znači da se mi nećemo boriti za klub i dati sve od sebe, pa i vršiti pritisak na suca tijekom utakmice. Poslije utakmice nećemo komentirati suđenje.

Nisam protivnik VAR-a od jučer, bio sam to puno prije nego što sam došao u hrvatski nogomet. Živim i radim puno s emocijama, očekujem i od momčadi da pokazuje emocije. VAR smanjuje pogreške, ali totalno oduzima emociju. Zato sam protiv i to je sustav koji nije perfektan. Da jest, bio bih za njega. Iz kola u kolo uvijek postoje neke diskusije. Ali već sam se navikao u ove četiri godine na njega i pokušavam na neki način ignorirati tu tehnologiju i prihvatiti. Vidim i kod sudaca da nisu najsretniji s VAR-om i sami nekad ne znaju kako odlučiti. Vjerojatno će se i ta tehnologija u nekoj budućnosti mijenjati.

Pi*ka vam materina, je*em vam mater na vašem suđenju! Prepali ste se domaćina, zato tako i sudite.

Nemam komentara na vaše pitanje. Nemam komentara ni na vaše pitanje. Nemam komentara. Što da vam kažem kad sve znate? Ajde, brate mili.

Nakon utakmice sam na pitanja odgovarao s nemam komentara jer nisam bio u psihološkom stanju da nešto drugo kažem. Da ne bih slučajno rekao nešto što ne mislim, a suđenje ne komentiram. Sudac Zebec nije mi ostao dužan? Ono što se dogodi na terenu, ostaje na terenu, nisam cinkaroš. Ne pišem nikakve prijave.

Što je ovo?! Zašto? Ili je prednost ili faul. Je*em ti ova vaša pravila. Objasni mi! Ne možeš objasniti zato što ne znate! Je*em vam sunce da vam je*em.

VAR je obično s*anje! Što se mene tiče, ne treba ga ni biti. To je postao cirkus! Apsolutno sam protiv toga. Ubija emocije, ubija nogomet. Zauvijek ću biti protiv njega.