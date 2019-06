'Zašto je Joshua izgubio? Nije smio koristiti doping u SAD-u'

Još se nisu slegli dojmovi u šokiranom borilačkom svijetu nakon što je Andy Ruiz pobijedio Anthonyja Joshuu i postao svjetski prvak po verzijama WBA, WBO, IBO, IBF. Meksički bucko je potpuno izdominirao nedorečenog prvaka koji nije imao lijeka na deset centimetara nižeg protivnika. A boksač Dillian Whyte iskoristio je priliku i bocnu je sunarodnjaka.

Foto: Peter Cziborra/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Znate zašto je Joshua izgubio? Izgubio je zato što je bio u Americi, tamo postoje WADA testiranja i nije mogao biti na dopingu na kakvom je inače, eto vam odgovora - rekao je Whyte koji već duže vrijeme želi borbu s sunarodnjakom, no nije još došao do toga, a i malo će se načekati jer nas očekuje revanš između Ruiza i Joshue na kraju godine.

- Teže je dobiti terapeutske dozvole u Americi nego kod kuće. Jeste li vidjeli što je rekao svom kutu nakon šeste runde? Pitao je trenera zašto se osjeća tako kako se osjećao - nastavio je Whyte u govoru na svome YouTube kanalu.

Joshua je bio nepobjediv sve do ove borbe, no meksički bucko ga je iznenadio i 'oteo' mu sve pojaseve. Whyte se nadao kako će upravo on biti taj koji će mu nanijeti prvi poraz.

- Voljeli ga ili ne, nikad ne želite vidjeti kako vaš sunarodnjak gubi. Osim toga, teško mi je zbog ovoga jer sam ja htio biti taj koji će mu nanijeti prvi poraz.

Whyte i Joshua su se borili 2015. godine, a bivši prvak je nokautom stigao do lake pobjede. To pak nije bio slučaj protiv Ruiza i sad ga čekaju pripreme za novi meč gdje će biti još veći pritisak na njemu u pokušaju povratka titule Svjetskog prvaka.

Osim Whytea, odmah su se javili i Deontay Wilder te Tyson Fury, koji je bio nešto blaži prema Joshui.

He wasn’t a true champion. His whole career was consisted of lies, contradictions and gifts.

Facts and now we know who was running from who!!!!#TilThisDay — Deontay Wilder (@BronzeBomber) 2. lipnja 2019.

- Nije nikada bio pravi šampion. Njegova cijela karijera sastojala se od laži, kontradikcije i darova. To je činjenica i sada znamo tko je bježao od koga - napao je Wilder Britanca, a podršku mu je pružio Gypsy King.

- Svi imamo svoje uspone i padove, ali Joshua si je sam izgradio zvjezdani put kroz život. Teškaški boks, ovakve stvari se događaju. Odmori se, oporavi, saberi i vrati se natrag - napisao je Fury na Twitteru.