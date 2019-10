Što se krije iza Dalićevih riječi 'Ako i dalje budem izbornik...'?

Mađari su autoritativno riješeni na Poljudu. Sve je bilo onako kako uvijek treba biti, i na travnjaku i na tribinama. Igra odlična, atmosfera odlična, rezultat odličan... Vatreni u Splitu? Pun pogodak.

Nakon veličanstvene pobjede u sjajnom poljudskom ambijentu izbornik Zlatko Dalić suočen je s pitanjem 'Kada ćemo opet gledati reprezentaciju u Splitu'?

- A koliko ću ja biti izbornik?! - u sekundi je protupitanjem odgovorio izbornik uz smijeh okupljenih predstavnika medija premda se sam Dalić i nije smijao. Možda donekle, više kiselo, nasmiješio pa nastavio:

- Ponovit ću da nikome nije na ponos što Hrvatska nije bila tu. Kako i zašto... U to ne ulazim. Ovo sa Mađarskom je čisti dokaz koliko Split i Dalmacija žele reprezentaciju. Ovo je bila moja misija. Sam sebi sam nakon Svjetskog prvenstva rekao: Hrvatska u Splitu i Hrvatska na Europskom prvenstvu. Jedan cilj sam ostvario. A ako i dalje budem izbornik Hrvatska će opet igrati tu. I to jako brzo. Možda već za dva mjeseca - najavio je srebrni izbornik Dalić kojem ugovor sa HNS-om traje do 31. srpnja sljedeće godine ili 'u prijevodu': do kraja Europskog prvenstva 2020.

Nakon nedjeljnog gostovanja u Walesu kalendar "vatrenih" do kraja ove godine ima dva već rezervirana datuma i lokacije: 16. studenoga u Rijeci se na Rujevici igra Euro-kvalifikacijska utakmica sa Slovačkom, a tri dana kasnije u Puli na Drosini "vatreni" imaju zakazan prijateljski susret sa Gruzijom.