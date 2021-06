Cristiano Ronaldo (36) najbolji je igrač prvog kruga Europskog prvenstva te je u tri utakmice zabio pet golova. Njegova želja za dokazivanjem i obaranjem rekorda veća je nego ikad što mu i polazi od ruke.

Ronaldo je zabivši dva gola Francuzima dostigao Iranca Alija Daeija (52) koji je zabio 109 golova za reprezentaciju, a čini se da će ga Portugalac brzo prestići.

Bivši igrač Manchester Uniteda Rio Ferdinand otkrio je u kakvim komentarima Ronaldo najviše uživa, a sve je naravno povezano s njegovim najvećim rivalom.

- Ronaldo je opsesivan da postane najbolji. On je fenomenalan nogometaš, ali i netko tko u svakom trenutku utakmice misli da mora od sebe nešto dati - rekao je Ferdinand.

Bivši igrač 'crvenih vragova' ispričao je Garyju Linekeru sadržaj poruke koju je jednom prilikom dobio od Ronalda.

- Negativnost koristi kao gorivo. Ti (Lineker) si rekao da je Messi bolji, on mi šalje poruku i pita zašto si to rekao. To je natjecateljska priroda da budeš najbolji - objasnio je Ferdinand.

Iako je Cristiano napustio Real Madrid i otišao u Juventus, njegovo rivalstvo s Messijem i dalje vlada, ali oboje se izrazito cijene te misle najbolje jedan o drugome.

Portugal je završio kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane momčadi čime je osigurala plasman u daljnju fazu natjecanja. U osmini finala igrat će protiv prvoplasirane Belgije iz skupine B.