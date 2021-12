Tijekom izvlačenja parova osmine finala na ždrijebu Lige prvaka, Uefa je napravila veliki propust zbog čega su ga bili primorani ponoviti.

Podsjetimo, u osmini finala LP nisu mogli igrati klubovi iz istih država kao niti oni klubovi koji su bili u istoj skupini. No, ipak je došlo do pogreške i to u dva navrata. Prvo su izvukli par Villarreal - Manchester United, koji je igrao i u grupnoj fazi, nakon čega su 'crvene vragove' izostavili iz ždrijeba do samog kraja, kad su ga uparili s PSG-om, pa je Atletico uložio žalbu.

Pogrešku su odmah priznali čelni ljudi Uefe i ždrijeb proglasili nevažećim.

"Nakon tehničkog problema sa softverom vanjskog pružatelja usluga koji instruira dužnosnike koji klub može igrati s kojim klubom dogodila se materijalna greška u ždrijebu za osminu finala Lige prvaka', navodi se u priopćenju Uefe.

Momčad Jürgena Kloppa provotno je sparena s RB Salzburgom za osminu finala Lige prvaka, ali na ponovljenom ždrijebu izvukli su milanski Inter.

- Kao što su mnogi od vas primjetili, bilo je pogrešaka na prvom ždrijebu - rekao je zamjenik glavnog tajnika Uefe Giorgio Marchetti pa dodao:

- Nakon ždrijeba, vanjska neovisna auditorna služba obavijestila je Uefu da ne može jamčiti da problem s IT sustavom nije postojao od samog početka zbog čega se ždrijeb morao ponoviti. Od sada će se svaki prijedlog softvera provjeravati u stvarnom vremenu kako bi se osigurala točnost. To će možda značiti da će ždrijeb trajati malo dulje, ali siguran sam da će te se složiti da je to ispravno.

Jedini par kojeg su kuglice spojile i u prvom i u ponovljenom ždrijebu jest Chelsea - Lille dok će se Liverpool u konačnici susresti s Brozovićevim i Perišićevim Interom na San Siru prije uzvrata na Anfieldu.

