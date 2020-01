'Zašto nije išlo u Hajduku? Ma, bolje da ne pričam o tome...'

Nogometaši Gorice u nedjelju će na svom stadionu od 17.30 ugostiti Osijek. Bit će to prva utakmica na turopoljskom stadionu na kojoj će se koristiti VAR, a domaćini ubrzano rade na postavljanju popratne infrastrukture, ali i na nekim drugim sadržajima.

- Zadovoljan sam pripremama u Medulinu, utakmicama i pobjedom na Arena Cupu. Bilo bi dobro za sve naše prvoligaše da se pripremaju tamo, ako su u mogućnosti. Čeka nas velika borba za nastavak sezone. Zna se tko će biti prvak, ali bit će zanimljiva borba za Europu i ostanak - kazao je u uvodu trener Gorice Sergej Jakirović, a potom je riječ dobio novopridošli Dario Špikić (20).

Foto: Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL

- Tu sam nekih dva tjedna, baš sam se dobro snašao. Svi u momčadi i klubu lijepo su me primili. Vidim da je klub na visokoj razini i presretan sam što sam se vratio doma - kazao je Špikić koji je iz goričkog kraja.

Nastupao je već i za Goricu i za Kurilovec u mlađim kategorijama pa otišao u omladinsku školu Dinama. Potom ga je nogometni put odveo u Hajduk, ali tamo se nije dokazao. Nije mogao dalje od prve momčadi.

- Gdje je zapelo u Hajduku? Stvarno ne bih o tome. Sad sam ovdje i to je jedino bitno - kazao je zagonetno Špikić.

'Dovođenje mladih igrača je trend u Hrvatskoj'

Trener Jakirović nadovezao se na tu temu:

- Špikića sam želio još ljetos. Sjećam se još kako mi je, dok sam bio trener Sesveta, utrpao gol u donji lijevi kut. Sjećaš se i ti sigurno Dario, haha - rekao je Jakirović pa dodao:

- Neću vam otkriti o čemu sam pričao sa Špikićem u četiri oka kad je došao, ali... Ako ga je Dinamo doista želio, nije trebao ići od tamo - smatra trener Gorice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Riječ je potom dobio sportski direktor Mindaugas Nikoličius koji je ove zime bio nešto manje aktivan na tržištu. Stigli su tek litavski reprezentativac Paulius Golubickas (20) i spomenuti Špikić.

- Napravili smo samo male korekcije. Igrači koji su došli bit će dobri "sastojci" za bolju momčad. Zanimaju nas uglavnom mladi, potentni, perspektivni igrači, uostalom, takav je i trend u Hrvatskoj. Golubickas je već jedan od ključnih igrača Litve sa samo 20 godina. Od Špikića očekujemo da postane mladi reprezentativac. Tu su i Krizmanić i Babec - pojasnio je Nikoličius klupsku politiku.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Pogledajte kakav je transfer napravio Osijek sa Šutalom (20). Moj kolega Zekić dao mu je šansu, a znam koliko je bilo skeptičnih jer je Šutalo iz Metkovića, iz mog kraja. Tih pet milijuna eura je strašan novac. Takvim transferima i mi trebamo težiti u narednih godinu dana - rekao je Jakirović.

Najava utakmice s Osijekom? Hoće li igrati Babec i Krizmanić?

- Nema šanse da vam to kažem! Pa neće ni kolega Kulešević otkriti svoj sastav - rekao je Jakirović kroz smijeh pa nešto ozbiljnije dodao:

- Na Babeca i Krizmanića najozbiljnije računam. Vidim ih u prvih 14 igrača. Toliko ste hvalili Golubickasa nakon prijateljske utakmice s Lokomotivom da sam se malo i prestrašio, haha. OK, pripremne utakmice nisu mjerilo, ali da sam ih izgubio već bi se pisalo da "Jakir nije pravi". Moja momčad je dosta puta pokazala da ima ono nešto. Jako je bitno ne izgubiti utakmicu s Osijekom jer nam bježe četiri boda u borbi za Europu. Tko je najslabiji konkurent u toj borbi? Zaključite sami. Neke momčadi su se oslabile u ovom prijelaznom roku, a neke su ostale na istoj razini. Čak 51 bod je još u igri, bit će svega. Najbliže europskom plasmanu će biti one momčadi koje sruše ove dolje.

Za Lukasza Zwolinskog (26) bilo je interesa iz Poljske, ali ipak je ostao. Prvi dio sezone bio mu je za zaborav. Zabio je tek četiri gola u HNL-u.

- Zna i on sam da nije bio pravi. Zadovoljan sam kako radi od prvog dana priprema, probudio se. Pokazala je statistika da on nije pravi i on to zna. Pričam sa svojim suigračima, ne igramo se pantomime na treningu. U paru s Ndiayeom može napraviti velike probleme svima.

Kristijan Lovrić (24) ipak je ostao u klubu. Zanimao se za njega navodno i Celtic.

- To nam je najveće pojačanje, iako s Nikom (Nikoličius op.a.) nikad ne znaš, možda i ode, haha. U dobrom je stanju, Kikiju ostanak do ljeta ovdje ne predstavlja nikakav problem. Dosta se pisalo da će otići, ali to je i normalno. Pa čovjek je izdominirao ligom, statistički je drugi igrač HNL-a iza Oršića. To je veliki kompliment za sve nas u klubu. Tko zna, možda nađemo još boljeg igrača kad ode. Bilo je sličnih kalkulacija i kad je otišao Atiemwen - rekao je trener.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Stigao najveći semafor u Hrvatskoj

Predsjednik kluba Nenad Črnko otkrio je kratkoročne i dugoročne infrastrukturne planove.

- Klub kontinuirano raste već dvije godine, da lovi ove europske relacije. S prvim proljetnim kolom imat ćemo nove klupe za rezervne igrače. Jedini u ligi imat ćemo klupe za 18 igrače koje su uvjet Uefe za europske kvalifikacije. Konkretno, U-19 kvalifikacije u ožujku i travnju ugostit ćemo upravo mi. Osim toga, vidjet ćete novi VIP salon. Radimo i na novim "boxovima" za medije, povećat će se kapacitet za 30 mjesta - rekao je Črnko u dahu pa dodao:

- Imat ćemo duplo veći semafor, možda i najveći u Hrvatskoj. Vidjeli smo da nam je tribina daleko pa neki gledatelji ne mogu pročitati kad, recimo, Zwolinski zabije gol, haha. Bit će kao onaj u Rijeci. Također, uredili smo jednu od najsuvremenijih konferencijskih dvorana. Imat ćemo i prostoriju za analize utakmica. Radi se puno, mi smo svjesni da logistički moramo pratiti rezultate kluba. U ovom trenutku imamo i nešto više od pet tisuća mjesta na stadionu, a to želimo proširiti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Uskoro će na gorički stadion stići VAR oprema. Voditelj VAR edukacije Domagoj Vučkov održao je igračima i stručnom stožeru Gorice nekoliko predavanja na tu temu.

- Igračima je jasno što se može, a što ne može. I moje je mišljenje o VAR-u pozitivno, neće više biti evidentnih previda - rezimirao je Jakirović.