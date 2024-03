Zašto postoje dvije VAR snimke igranja rukom Nejašmića? HNS pojasnio: To je bila simulacija...

Jedna od snimki sudačke komunikacije s utakmica HNL-a koje su ovih dana dospjele u javnost ona je igranja rukom Darka Nejašmića u utakmici Osijeka i Dinama (2-3) na Opus Areni početkom rujna, prvi od dva penala za "modre" kojima su preokrenuli i pobijedili. Njen zvučni dio objavio je Dalmatinski portal i iz nje se može razaznati kako je bitno različita od one koju je dan nakon utakmice javnosti prezentirao tadašnji šef sudačke komisije Bruno Marić.

Dinamovac Robert Ljubičić pogodio je u 84. minuti u ruku igrača Osijeka Darka Nejašmića iznad crte šesnaesterca. Glavni sudac Mario Zebec nije to označio dovoljnim za penal, u komunikaciji se čuje kako je objašnjavao kako se okreće prema šesnaestercu i to nije vidio, a Ivan Bebek pregledao je to u VAR sobi i sugerirao mu da pokaže na bijelu točku, što je u konačnici bila i ispravna odluka.

Prvotna snimka koju su 24sata objavila u rujnu traje minutu i 33 sekunde, a snimka s Dalmatinskog portala tri minute i 29 sekundi. Bitno je duža i iako i na jednoj i na drugoj Bebek približno isto objašnjava proceduru kako je došao do konačne odluke, na prvu je jasno da to nije ista snimka. Na onoj koju je prezentirao Marić čuje se samo Bebek (i tehničar ili pomoćni VAR sudac u pozadini), a na onoj koja je iscurila u srijedu čuje se i Zebec.

POGLEDAJTE VIDEO: Simulacija rada VAR sobe

Pokretanje videa... 01:51 hajduk-rijeka, dinamo-osijek | Video: MAXSport/HNS

Osijek je problem oko te snimke spomenuo u priopćenju u četvrtak napisavši: "Upoznati smo i s audio snimkom navodne komunikacije sudaca i VAR sobe s utakmice 7. kola SuperSport HNL-a Osijek - Dinamo koja je proteklih dana puštena u javnost, a koja se razlikuje od one emitirane na konferenciji za medije Hrvatskog nogometnog saveza nakon predmetne utakmice. Stoga očekujemo od odgovornih da se javno očituju po tom pitanju."

Nakon spomenute utakmice, podsjetimo, iz Osijeka su tadašnji trener Stjepan Tomas (kazna 1500 eura) i sportski direktor Ivica Kulešević (mjesec danas suspenzije i 2000 eura) sasuli drvlje i kamenje po sucima.

Bebek: Samo malo, dečki. Snimam

Iz HNS-a su, kako pišu Sportske novosti, objasnili kako su Bebek i kolege u VAR sobi dan nakon utakmice simulirali prikaz rada, a original nisu pustili jer nisu željeli kršiti Fifine propise. No to Marić na presici nije decidirano rekao. Doduše, na toj snimci se u jednom trenutku čuje kako Bebek govori "samo malo, dečki, snimam".

Nejasan je i Marićev medijski istup s konferencije za medije u srijedu, kad je objašnjavao zašto su suci dosudili zaleđe Hajduka na utakmici protiv Varaždina, u situaciji kod poništenog gola Marka Livaje. I ta je odluka sudaca bila ispravno donesena iako do nje, barem prema onome što je javnost, mogla vidjeti, nisu mogli doći gledanjem kadra s neke od dostupnih kamera. Marić je uvjeravao drugačije:

- Nemamo snimke utakmice, to je na serveru kod Croatela. Mi smo pokušali prije presice dobiti snimku utakmice Varaždin - Hajduk, ali nažalost nismo je mogli dobiti i vama to prezentirati, ali nemate razloga ne vjerovati u ovu odluku, budući da je jasan dojam svih onih koji su vidjeli odluku da se radi o kažnjivom zaleđu.

Croatel: Ne posjedujemo snimke koje nisu prikazane u prijenosu

No iz Croatela su ga demantirali u priopćenju:

"Snimka utakmice 24.kola SuperSport HNL-a Varaždin - Hajduk koja je odigrana 24.veljače 2024. godine uredno je arhivirana, kao i sve ostale utakmice SuperSport HNL. Croatel ima ugovornu obvezu za VAR prema kojoj isporučuje materijale po završetku utakmice na FTP server s kojega ga preuzima ovlaštena osoba. Croatel ne posjeduje snimke koje nisu prikazane u televizijskom prijenosu ili snimke iz VAR sobe koje nisu dostavljene ovlaštenim osobama prema uobičajenoj praksi, jer takve snimke ne postoje. Snimka situacije i analize iz VAR sobe je arhivirana prema uobičajenoj proceduri za svaku utakmicu", napisali su i dodali kako distribucija snimki iz VAR sobe nije dozvoljena nikome osim ovlaštenim stranama prema ugovoru.

No i da Marić ima snimku koja nije prikazana u prijenosu, ne bi je po pravilima Fife smio pustiti u javnost. Nakon serije pritisaka, pa čak i jezivih prijetnji i transparenta, Marić se povukao s pozicije, šef HNS-a Marijan Kustić naglasio je da je on za puštanje u javnost svih spornih snimki i angažiranje stranih sudaca bude li to potrebno, a ostaje vidjeti kako će ova zbivanja utjecati na troboj za prvaka. Tenzije svakako treba smiriti.