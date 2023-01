Zašto se Đoković na mečevima dere na Ivaniševića? Ovo je pet pravila koje moraju poštovati

Za razliku od momčadskih sportova, tenisači nemaju pravo na loš dan. Nema suigrača koji će ih pogurati kada ne ide ili odigrati umjesto njih. Na teniskom terenu prepušteni su sami sebi i jedino njihovo utočište je box u kojem se nalazi njihov tim. Od njih traže savjete i riječi podrške kada ne ide, pohvale i ohrabrivanje kada ide sve po planu, ali nerijetko im pukne film pa bijes iskale na svojim trenerima. Takvo nešto vrlo često viđamo kod Novaka Đokovića.

Srpski tenisač je u nedjelju pobijedio Kordu u finalu Adelaidea i osvojio 92. titulu u karijeri, no bio je to meč u kojem je opet imao onu jednu od svojih epizoda iskaljivanja bijesa.

Osim što je iz boxa potjerao brata Marka nakon izgubljenog prvog seta i vikao mu na talijanskom "vai fuori, vai fuori" (ajde van), sredinom drugog seta izgubio je živce i galamio na trenera Gorana Ivaniševića (51).

Foto: LOREN ELLIOTT

Kod Kordina servisa na 3-3, nakon što je retern poslao u aut, slijegao je ramenima i povikao prema Zecu:

- Šta da radim? Štaaa, štaaa?!

Goran Ivanišević kolutao je očima, nije znao kako reagirati, no to je nešto na što je naviknuo. Đoković se često dere na njega, no nije to jer su u svađi, već kako bi izbacio negativnu energiju i dobio savjet.

Foto: LOREN ELLIOTT

Za Novaka je box svetinja i sve mora biti po pravilima, inače... Pa dogodi se ono što smo vidjeli prije nekoliko dana. Sa suradnicima komunicira na pet načina:

1. Kada protivnici pogode liniju nekoliko puta, Novak se okreće ka svojem timu i komentira kako protivnik ima sreće.

2. Kada nije zadovoljan svojom igrom, okreće se prema svojim suradnicima i komentira što dobro ne radi.

3. Kritizira svoju igru, ali samo kako bi dobio savjet i povratnu informaciju od Gorana Ivaniševića, s kojim jedino komunicira o teniskim stvarima.

4. Ako Ivaniševićevi savjeti na urode plodom, onda kritizira Ivaniševića i prigovara mu.

5. Kada je nezadovoljan svojom igrom i želi nešto promijeniti, tada kritizira članove svog tima i dere se na njih, nerijetko vulgarnim vokabularom.

Njegovi česti komentari su: Ne dajete mi dobre savjete, ne sudjelujete dovoljno u igri, ne pratite moju igru. Ne želi da mu ljudi u timu budu samo tapšači po ramenu, već kritičari i savjetnici. S fizioterapeutom komunicira kada mu je potreban energetski napitak, novi par tenisica, znojnici ili gel kojim će ublažiti neku bol.

I sve ovo, očito, pomaže mu da prevlada krize na terenu, izbaci bijes i negativnu energiju i pobijedi, kao što se dogodilo protiv Korde. Riječ je o dobitnoj formuli jer jedan je od najvećih tenisača u povijesti, a u Adelaideu je došao do 92. titule u karijeri. Na Australian Openu će loviti 21. Grand Slam naslov i izjednačenje s Nadalom na vječnoj listi.

