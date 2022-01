Do posljednjeg trenutka bilo je upitno hoće li Novak Đoković (34) nastupiti na Australian Openu, a onda je sam dao odgovor na to pitanje. Napunio je baterije nakon kraja sezone, dobio medicinsko izuzeće za nastup u Melbourne, spakirao stvari te pun motivacije i elana zaputio se u Australiju.

Obavezno cijepljenje bilo je uvjet za nastup na Australian Openu, ali Novak je uspio ishoditi medicinsko izuzeće. Mislio je da je sve riješio, ali zapravo su njegovi problemi započeli po dolasku u Australiju. Čim je došao na australsko tlo, tamošnje vlasti su ga smjestile u imigracijski pritvor gdje je proveo čak deset sati. Nadao se da će ih smekšati i da će ga pustiti, ali to se nije dogodilo.

Problem je nastao na carini gdje su službenici otkrili problem u dokumentaciji sa vizom, a uskoro mu je i država Viktorija odbila zahtjev za vizom.

Srpski tenisač se nije cijepio, što je uvjet za ulazak u Australiju, ali dobio je medicinsko izuzeće za nastup na Australian Openu, no to se odnosilo samo na turnir. Obzirom da je za ulazak u državu potrebna potvrda o cijepljenju, a on to nema, trebalo mu je i posebno izuzeće kako bi ušao u državu Viktoriju, ali njegov tim je napravio veliku grešku i navodno aplicirao za pogrešnu vizu, koja ne podržava medicinsko izuzeće za cijepljenje.

Australska carinska služba i granična policija jedne su od najrigoroznijih u svijetu. Do najsitnijeg detalja ispitaju svaku osobu koja ulazi u Australiju, češljaju ga do maksimuma, a onda detaljno pretraže prtljagu. I tek tada odluče hoće li toj osobi dati vizu. Jedni su od onih kojima baš ništa ne može promaknuti. A ako mislite nešto 'prošvercati', budite sigurni da će vas uhvatiti. I nije Đoković jedini kojemu su stvorili probleme.

Holivudski glumac Johnny Depp je 2015. godine u Australiji snimao najnoviji nastavak filma Pirati s Kariba. U Australiju je stigao sa suprugom Amber Heard i s dva Jorkširska terijera, Boom i Pistolom. No, zaboravio je na najvažniju stvar. Nije ih prijavio po dolasku na carinu. Svatko tko dovede pse u Australiju, mora zatražiti dozvolu te staviti ih u karantenu minimalno 10 dana nakon dolaska radi zaštite od širenja bolesti. A on to nije napravio. I zakon je za sve isti, nema popusta za ikoga, bez obzira na status u društvu.

Kada su tamošnje vlasti doznale kako je na 'crno' uveo pse u državu, nastao je kaos. Reagirale su Savezna carinska služba i Ministarstvo poljoprivrede koje je glumcu naložilo da u roku od 50 sati mora vratiti svoje pse u SAD ili će ih dati uspavati.

Johnny Depp je na kraju pse poslao natrag u SAD i cijela saga je riješena bez previše posljedica. No, to baš neće biti slučaj što se tiče Đokovića.

Australske vlasti naložile su deportaciju obzirom da nije dobio vizu, a Novakov pravni tim se žalio. Odvjetnici su se založili za sprječavanje deportacije u četvrtak i detaljnije saslušanje u ponedjeljak, što su australske vlasti odobrile.

Sudac Anthony Kelly zakazao je ročište za ponedjeljak u 10 sati po lokalnom vremenu, odnosno točno u ponoć po srednjoeuropskom. Najbolji svjetski tenisač će do tada biti smješten u hotelu Park koji se nalazi svega nekoliko kilometara od teniskog centra na kojem se igra Australian Openu. No, dok god ne dobije vizu, on ne smije izaći iz hotela.

A sve je izvjesnije kako ga nećemo vidjeti na prvom ovogodišnjem Grand Slamu jer je i sam tenisač maknuo Australian Open iz svog rasporeda. Pa je pitanje hoće li uopće htjeti i nastupiti ako dobije vizu.