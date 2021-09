Ovu srijedu ljubitelji sporta željno iščekuju jer će dokumentarni film o životu Michaela Schumachera (52) jednostavnog naziva "Schumacher" napokon ugledati svjetlo dana.

Legendarni vozač Formule 1 gotovo osam godina bori se s posljedicama pada na skijanju u francuskim Alpama i teškim ozljedama glave. Obitelj je davala informacije o njemu na kapaljku, a u filmu je, iako se nije fokusirao na Michaelovo stanje, bilo govora i o tome kako živi danas.

Novinari francuskog portala Gala imali su priliku pogledati film prije premijere i otkrili što je o Michaelu rekla supruga Corinna (52).

- Nikad nisam krivila Boga za to što se dogodilo. To je bila nesreća, moglo se dogoditi svakome. Dogodilo se nama i to je najgora stvar koja nam se mogla dogoditi - rekla je i dodala:

- Užasno je stalno se pitati: zašto se to događa Michaelu, zašto nama, zašto ovako? Ali ipak, događa se i drugim ljudima...

Bez njene skrbi Schumi bi teško preživio. Iako mnogi sumnjaju u kvalitetu njegova života, on je još tu, bori se. Mnogi su uvjereni, i vratit će se.

- Svima nedostaje Michael, ali on je to. Drugačiji je, ali je tu. I mislim da nam to daje snagu. Što god da se dogodi, učinit ću sve što mogu... Život ide dalje. Michael nas je uvijek štitio i sad mi štitimo Michaela - rekla je Corinna.

Predsjednik FIA-e Jean Todt prije nekoliko dana u intervjuu za Bild otvorio se o stanju prijatelja kojega, kako je rekao, posjećuje najmanje dvaput mjesečno.

- Ona je predivna žena koja vodi obitelj. Nije ovo očekivala, dogodilo se iznenada i nije imala izbora. Ali dobro se nosi sa svime, vjerujem joj i ona vjeruje meni - rekao je.

Dokumentarac će od srijede biti dostupan korisnicima Netflixa.