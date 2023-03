Zašto su trojica 'vatrenih' promijenila brojeve? Lovrenov je pripao Josipu Šutalu...

Kada je u ožujku 2011. godine debitirao za hrvatsku reprezentaciju u porazu od Gruzije, Ivan Perišić na kockastom dresu nosio je broj 4. U nekoliko navrata bilo je to 20, 24 i 11, ali četvorka je obilježila njegovu reprezentativnu karijeru. Broj s kojim je zabio izjednačujući gol protiv Engleske u polufinalu Svjetskog prvenstva, broj s kojim je zabio Francuzima u finalu pa i s kojim je osvojio svjetsko srebro i broncu.

Hrvatska je protiv Walesa otvorila novi kvalifikacijski ciklus, ovaj put u onima koje vode na Europsko prvenstvo, a Perija je osvanuo s novim brojem. Ovaj put je na njegovim leđima stajala četrnaestica. Broj koji je nosio u Borussiji Dortmund, Bayernu, Interu i Tottenhamu, ali nikad za 'vatrene'.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Foto: Matija Habljak/Pixsell

I nije jedini. Broj 14 je u reprezentaciji do sada nosio Marko Livaja, no prepustio je broj Perišiću. Na leđima Hajdukove desetke je, pak, ovaj put stajao broj 20, koji je donedavno bio u vlasništvu Joška Gvardiola. A on je preuzeo - Perišićevu četvorku. Otkako se Dejan Lovren umirovio, šestica je ostala prazna pa je nju preuzeo Josip Šutalo.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Zanimljiva rošada brojeva, a što stoji iza nje, doznali smo ubrzo. Nije riječ o nikakvom prijateljskom dogovoru. Ivan Perišić htio je obući broj 14, kojeg nosi u klubovima, kako je četvorka ostala slobodna, nju je odlučio uzeti Gvardiol, a njegov broj 20 tako je završio u Livajinim rukama.

Najčitaniji članci