Bilo je zastrašujuće. Sve je nekako zastalo na sekundu, rekao je James McCann, suigrač nesretnog Kevina Pillara iz New York Metsa koji je dobio bejzbolskom lopticu u glavu. Bilo je to jako opasno jer je Jacob Webb iz Atlante brzinom od 151 km/h uputio lopticu prema protivniku i moglo je to proći s mnogo gorim posljedicama.

Pao je na pod i iz njegovog je nosa odmah potekla krv, a meč je prekinut kako bi mu se ukazala pomoć.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.

- Ovaj lik je ratnik. Vidjeli ste što je napravio - ustao se i odšetao. Nisam mislio da je to moguće izvesti nakon onoga što sam vidio, nakon što sam vidio gdje ga je loptica udarila - komentirao je menadžer Metsa Luis Rojas.

Metsi su slavili s 3-1, a poslije svega se na Twitteru javio i sam Pillar.

- Hvala svima koji su me kontaktirali. Bio je to strašan trenutak, ali sam dobro - završio je Kevin.