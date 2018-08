Zato je izgubila! Na slobodi je ubojica Serenine polusestre?!

Samo nekoliko minuta prije nego što ju je Johanna Konta 'otpuhala' s terena sa 6-1, 6-0 u prvom meču nakon finala Wimbledona u San Joseu, Serena Williams saznala je da je iz zatvora pušten čovjek koji joj je ubio polusestru.

Yetunde Price (31) upucana je u svom domu 2003. godine. Robert Maxfield 2006. osuđen je na 15 godina zatvora, a nedavno je pušten zbog dobrog ponašanja:

- Nisam to mogla izbaciti iz glave - priznala je Serena za Time u velikom intervjuu.

- Što god da se dogodi, moja sestra se neće vratiti zbog dobrog ponašanja. To nije pošteno, ona više nikad neće imati priliku zagrliti me - rekla je Serena i dodala:

- Želim raditi što govorim i to ću učiti svoju kćer Olympiju. Želim opraštati. Moram doći do toga. Doći ću to toga.

Serena je u Cincinnatiju ipak zaigrala bolje i u prvom kolu pobijedila Dariu Gavrilovu 6-1 i 6-2, a onda je u napetom, ali i kvalitetnom meču izgubila od Petre Kvitove 6-3, 2-6 i 6-3.