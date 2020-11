Zatvaraj rupe! Hrvatska prima dva gola po utakmici, Dalić je iskušao šest stoperskih parova

U zadnjih devet utakmica Hrvatska je primila gol baš na svakoj, ukupno 18 pogodaka. Osam je mjeseci do Eura, a standardiziranoj obrani nismo ni blizu...

<p>Jako me brine kako primamo golove, pa Turci u prvom poluvremenu nisu imali pravu situaciju pred našim golom, a mi gubimo 2-1! Svaki put kad su prešli centar bio je gol.</p><p>Očajavao je - da, sad je već to pravi izraz - <strong>Zlatko Dalić</strong> nakon remija 3-3 u Istanbulu. I 18. primljenoga gola u zadnjih devet utakmica, od posljednje u kojoj suparnik "vatrenima" nije zabio, potiv Mađarske na Poljudu.</p><p>Dakle, dva gola po susretu prima svjetski doprvak u zadnjih godinu dana.</p><p>Mijenjao je Dalić stopere, od standardnog dvojca koji je iznio SP u Rusiji Lovren se preselio u Zenit i zadržao razinu forme, a Vida je osjetno pao. Ćaleta Car se vratio u reprezentativno društvo, a u tih osam susreta u početnoj je postavi izbornik izmijenio čak šestoricu središnjih braniča!</p><p>Lovren i Vida počeli su zajedno u tri utakmice, Lovren i Ćaleta Car u dvije, a po jednu su započele kombinacije Vida - Ćaleta Car, Perić - Ćaleta Car, čak i Jedvaj - Škorić, te u srijedu Vida - Pongračić. U subotu protiv Švedske neće biti ni Lovrena (žuti kartoni), vjerojatno ni Vide (pozitivan na korona virus).</p><p>Dakle, Dalić u proljeće uoči Eura i u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2022. ulazi miljama daleko od standardizirane obrane. Da, Ćaleta već ima mnogo utakmica protiv top suparnika u nogama, odlični Perić se oporavio, na Pongračića treba najozbiljnije računati..., ali ni jedna se kombinacija nakon SP-a nije stigla uigrati.</p><p>Da i ne spominjemo bekove, koji su također važan dio uže obrane: Vrsaljko nikako da se oporavi, Jedvaj je ispao iz forme, Uremović tek ušao u reprezentaciju i krpa poziciju koja nije njegova, a na lijevoj strani Barišića je izbacila ozljeda pa je šansu dobio Melnjak.</p><p>Rezultat? Golove primamo kao na traci! A opet, Hrvatska je tu, u europskom vrhu, suvereno prošla kvalifikacije za Euro, pobijedila Švedsku u Ligi nacija, 'potukla' se s Francuzima... Jer vezna linija nam je svjetska, napad obećavajući.</p><p>Pred Dalićem je osam mjeseci da do Eura uštima i obranu.</p>