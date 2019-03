Zatvor za izjavu 'Premijerka više voli kriket od nogometa'

Mahfuza Akhter Kiron je članica visokog Fifinog vijeća i prva osoba ženskog nogometa u Bangladešu. Gospođa Mahfuza se usudila javno primijetiti kako premijerka Sheikh Hasina 'više voli kriket od nogometa'.

To bi još možda i nekako prošlo da nije dodala kako najdugovječnija premijerka u povijesti Bangladeša ima dvostruke standarde prema ta dva sporta zbog skupljanja političkih poena.

Bangladeshi FIFA council member Mahfuza Akhter Kiron https://t.co/vXKq89bGF8 maintains double standard for football and cricket. She rewards cricket for personal gain but ignore football," . https://t.co/7oOI9jCmEg