Zaustavi se vjetre: Raznosio je bolide, nesreće Maxa i Bottasa

Paklene vrućine prže čitavom Europom, ali u Austriji ih prati i snažan vjetar. Napravio je on probleme i na posljednjem treningu Formule 1. Teške nesreće su imali Max Verstappen i Valtteri Bottas, a u posljednji je čas sličnu sudbinu izbjegao Sebastian Vettel.

Na Red Bull Ringu u Spielbergu prvi je nastradao Verstappen. U posljednjem je zavoju izgubio kontrolu nad bolidom, zabio se u zaštitnu ogradu i smrskao stražnji dio svog Red Bulla.

- U svim sam se krugovima žalio na vjetar. Bilo je zeznuto, na nekim sam mjestima gubio kontrolu. Ove godine su automobili osjetljiviji na vjetar, vidjeli ste to i kod Valtterija koji je u jednom trenutku jednostavno izgubio kontrolu - požalio se Verstappen nakon treninga.

Valtteri Bottas se na središnjem dijelu staze frontalno zakucao u ogradu i uništio prednji dio svog bolida. Srećom, obojica su prošla bez ozljeda.

Sebastian Vettel imao je više sreće i znanja pa je u posljednji tren izbjegao ogradu, uspio nekako zadržati kontrolu nad svojim Ferrarijem. Na prvom treningu je prednji dio svog bolida razbio Nico Hülkenberg.

Foto: LISI NIESNER

Popodnevni je slobodni trening kao najbrži završio Charles Leclerc s vremenom 1:05.086, drugo vrijeme imao je Bottas (+0.331). Lewis Hamilton je odvezao najbrže na prvom slobodnom treningu (1:04.838). Velika nagrada Austrije vozi se u nedjelju, a početak je u 15.10 sati.