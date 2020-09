Zavirite u LeBronovu garažu: Ima čak 13 automobila, a najskuplji koštao 600.000 $

LeBronova imovina tako se procjenje na nevjerojatnih 480 milijuna dolara, a godišnje zaradi čak 100 milijuna eura. Svaki čovjek mora imati neki hobi, a on je izabrao najskuplji. Sukladno svojim mogućnostima...

<p>U košarci je napravio sve. Ima tri NBA naslova, četiri MVP nagrade, dva olimpijska zlata i već sad bi mogao u miru močiti noge u bazenu, uživati u kubankama i piti šampanjac. Ali on i u 35. godini života dominira u NBA ligi. </p><p>Dečko iz Akrona, Kralj, veliki<strong> LeBron James</strong>. U ligi se pojavio 2003. godine kao dio jednog od najjačih draftova u povijesti. Mnogi iz njegove generacije su se umirovili, neki nisu ni upola napravili koliko se očekivalo od njih, a on je i dalje tu. On i dalje lovi NBA titulu.</p><p>Jedan je od najpopularnijih košarkaša na planeti i možda jedan od najpopularnijih u povijesti iza Michaela Jordana. Uz to se vežu i brojna sponzorstva, reklame i ogromne plaće. LeBronova imovina tako se procjenjuje na nevjerojatnih 480 milijuna dolara, a godišnje zaradi čak 100 milijuna eura. Od toga 40 milijuna pada na plaće, a 60 na reklame i sponzore.</p><p>U prvih deset godina karijere zaradio je od plaće 'samo' 126 milijuna eura, a od reklama je natukao čak 326 milijuna dolara! Uz to čovjek ima doživotni ugovor s Nikeom koji mu donosi 300 milijuna svakih deset godina, svoju liniju tenisica, nekoliko firmi i udio u vlasništvu Liverpoola!</p><p>Pored sve te zarade košarkaš Lakersa mora imati i hobi, a on je, u skladu sa svojim mogućnostima, izabrao jedan od skupljih. LeBron je strastveni zaljubljenik u automobile, a posjeduje ih 13. Posebno je ponosan na svoju Chevy Impalu iz 1975. godine koja vrijedi 30.000 dolara.</p><p>Kako je sada na završnici NBA lige u Orlandu, u njegovoj garaži prašinu skuplja Bentley Continental GT bijele boje kojeg je platio 218.000 dolara. Chevy Camaro SS iz 2010. godine vrijedi 25.000 dolara, a posebno mjesto u njegovom srcu ima Dodge Challenger SRT koji je obojen u boje Dallas Cowboysa, njegove najdraže momčadi, a njega je platio oko 50.000 dolara.</p><p>Ne bi to bilo to da njegovu garažu ne krasi i legendarni 'zlatni konj'. Zvijezda Lakersa ima čak tri Ferrarija. Ferrari 599 platio je 310.000 dolara, Ferrari F430 Spider 217.000, a Ferrari 458 Spider 245.000 dolara.</p><p>Najskuplja zvjerka u njegovoj garaži je Lamborghini Aventador Roadster za kojeg je iskeširao čak 670.000 dolara. Posebno drag mu je Mercedes-Benz Maybach 57 S za kojeg ima specijalno dizajnirane registracije na kojima piše 'Kralj'. Tu je i Maybach S650 koji ga je koštao 200.000 dolara, a garaža strastvenog zaljubljenika u automobile ne može proći bez jednog Porschea. On se zaljubio u 911 Turbo S kojeg je platio 190.000 dolara. Ukupno je na sve automobile potrošio 2,1 milijun dolara </p><p>Obzirom na četverogodišnji ugovor koji je potpisao s Lakersima, a koji će mu donijeti 153 milijuna dolara, ne sumnjamo da će se LeBron počastiti s još pokojom 'igračkom'.</p><p>No da ne bi bilo da troši samo na sebe, LeBron je poznat i kao veliki humanitarac. Sudjelovao je u brojnim humanitarnim akcijama, a posebno je oduševio sve kada je otvorio školu za djecu sa slabijim socioekonomskim stanjem. Izgradio ju je u rodnom Akronu, a do sad je na sve potrošio preko 40 milijuna dolara.</p>