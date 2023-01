Završila je egipatska bajka: Švedska izborila polufinale!

Egipćani su razbili Hrvatsku s devet razlike u prvom kolu, pokazali kako su daleko iza nas oni dani u kojima su bili rukometna egzotika i najavili kako je ovo konačno to prvenstvo u kojem će napasti medalju. No, na kraju se ispostavilo kako im je to bila jedina pobjeda protiv ozbiljnog protivnika. Za ulazak u rukometni vrh i kako bi mogli parirati najjačim reprezentacijama, morat će se još 'najesti' rukometnog znanja iz ruku iskusnog izbornika Parronda.

Šveđani su pred više od deset tisuća svojih navijača u Malmöu pobijedili Egipat 26-22 i plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva. Ostali su bez najboljih igrača Gottfridssona i Lagergrena, ali i bez njih su se lakoćom obračunali.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS

Igralo se čvrsto i tvrdo na početku gol za gol, Egipćani su pokazali da će biti tvrd orah na putu do polufinala. No, praktički odjednom, upalio se čudesni Andreas Palicka. Pri vodstvu Egipćana od 9-8, skinuo je jedan zicer i dao vjetra Šveđanima koji su izjednačili. Skinuo je još jedan udarac, pa još jedan i u treptaju oka Šveđani su napravili 6-0 i s prednošću 14-9 otišli na poluvrijeme!

Aktualni europski prvaci su u nastavku više-manje održavali prednost. Bilo je i plus sedam, Egipćani su tijekom jednog kratkog naleta spustili na minus tri, no to je bilo najbliže što su uspjeli primaknuti se. Iskusni domaćini priveli su utakmicu kraju i bez stresa i neizvjesnosti plasirali se u polufinale Svjetskog prvenstva gdje će igrati protiv pobjednika drugog četvrtfinala između Francuske i Njemačke.

Foto: TT NEWS AGENCY

Ekberg je bio najbolji sa šest golova, Johansson je zabio četiri, dok je Egipat predvodio Kaddah s pet golova. Igrač utakmice bio je čudesni Palicka s 13 obrana. Egipćani su, baš kao i prije dvije godine u svojoj domovini, opet zapeli u četvrtfinalu. Tada su sami bili krivi. Imali su Dance kao servirane, zrele za poraz, no prokockali su svoje šanse i ispali na sedmerce. Na kraju je baš Danska osvojila naslov. Nadali su kako će na ovome prvenstvu napraviti iskorak i domoći se prve medalje, ali Švedska je bila prejaka. Ipak, pokazali su kako se stvara jedna rukometna sila koja će u budućnosti prijetiti najvećim reprezentacijama.

A Šveđani? Pa svi su uvjereni da je to ta godina. Prošle godine konačno su osvojili Europsko prvenstvo, a mnogi smatraju da su zreli i za naslov svjetskog prvaka. Prije dvije godine bolja je u finalui bila Danska, a sada im sve ide u prilog. Nemaju niti jedan poraz, igraju na svome terenu uz ogromnu podršku i dominiraju. Prilika da se naslov svjetskog prvaka nakon 1999. godine konačno vrati u Švedsku...

