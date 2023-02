Završnica Kupa: Četiri dana malonogometnog spektakla

U ponedjeljak je na parketu dvorane II Doma sportova održana konferencija za medije povodom završnice Hrvatskog malonogometnog (futsal) kupa koja će se održati od 17. do 20. veljače u spomenutoj dvorani.

Završni turnir kupa organizira Hrvatski nogometni savez, a domaćin istoga je Futsal Dinamo.

- Ove sezone promijenili smo format natjecanja. Umjesto dosadašnja četiri kluba, na završnom turniru Hrvatskog malonogometnog kupa sudjeluje osam klubova, što znači da ćemo gledati četiri utakmice više nego do sada. Nadam se da ćemo svi uživati u malonogometnom spektaklu koji traje od petka 17. veljače do ponedjeljka 20. veljače kada se igra finale - rekao je Romeo Čižmešija, tajnik Komisije za mali nogomet pri HNS-u i povjerenik Hrvatskog malonogometnog kupa.

Nakon predstavnika HNS-a, medijima se obratio i Matija Đulvat, trener kluba domaćina.

- Ušli smo devetu godinu funkcioniranja kluba prema trenutnom modelu, osjetili smo da smo organizacijski dovoljno narasli da organiziramo jedan ovakav turnir koji će, nadam se, biti najbolje organiziran do sada. Osim sedam utakmica futsala, organizirali smo i popratni sadržaj, kao što su radionice i edukacije za trenere i predstavnike drugih klubova. Nadam se da ćemo podići organizacijsku letvicu završnog turnira - rekao je Đulvat, a onda se osvrnuo i na sportski aspekt završnice:

- Ambicije su najveće. Već u četvrtfinalu očekuje nas teška utakmica protiv Šibenika 1983, ambicioznog drugoligaša koji je ove sezone doveo četiri prvoligaška igrača. No, vjerujem u svoju momčad. Imamo jako dobre igrače, u jako smo dobroj formi, a s obzirom na to da igramo pred domaćom publikom, našim 'šestim igračem', ne bježimo od uloge favorita. Nadam se da ćemo to

pokazati već u petak na ternu.

Osim Futsal Dinama, na turniru sudjeluje branitelj naslova i prvak države Novo Vrijeme iz Makarske,zatim, viceprvak Futsal Pula, šibenska Crnica, splitska Torcida te još tri člana drugih liga – Bjelovar, Murter i Šibenik 1983.

U petak, 17. veljače, bit će odigrane utakmice četvrtfinala. U subotu je dan odmora, a polufinale je na rasporedu u nedjelju 19. veljače. Finalna utakmica bit će odigrana u ponedjeljak, 20. veljače, s početkom u 18.30 sati. Ždrijeb polufinala održat će se u petak, nakon posljednje utakmice četvrtfinala.

