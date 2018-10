Zavrtio se karusel 'after Kek' imena... Od Klafurića do Zenge Lista kandidata koji bi mogli naslijediti Keka raste iz sata u sat. Od riječkog dečka Andre Mijatovića preko domaćih trenera Toplaka, Tudora, Burića, Klafurića, Bišćana i Jurčevića do Waltera Zenge...