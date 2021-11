Kada je Ivan Ljubičić kao klinac kročio u teniski svijet, talijanski trener Riccardo Piatti (63) bio mu je poput drugog oca. Zajedno su dogurali do trećeg mjesta na ATP ljestvici, osvojili Indian Wells i surađivali do kraja Ljubičićeve karijere.

Koliko su se uzajamno poštovali i cijenili, govori činjenica da je Piatti zbog Ljube odbio trenirati Novaka Đokovića. Talijanski trener otkrio je to za Corriere della Serra. Bila je to 2005. godina. Novakova karijera bila je na počecima, tek je ulazio u ozbiljan tenis pa je njegov otac Srđan tražio trenera koji će podignuti Đokovićevu igru na novu razinu. Piattijev prioritet tada je bio Ljubičić koji je bio na vrhuncu karijere, nije se mogao u potpunosti posvetiti srpskom tenisaču pa su prekinuli suradnju koja je kratko trajala.

- Bilo je to u proljeće 2005. Uživao sam u uspjesima s Ivanom Ljubičićem koji je sa mnom bio od malena i htio dodati neku djecu u svoj tim. "Postoji taj mali...", rekao mi je prijatelj. Bio je 250. na svijetu. Samo sam ga jednom vidio, u Australiji gdje ga je Marat Safin pobijedio 6:0, 6:2, 6:1. To vam govori da ne bi trebali rano suditi. Bili smo zajedno godinu i pol. Primijetio sam da uvijek stisne oči kad ide udariti lopticu pa sam savjetovao njegovu obitelj da ga odvede oftalmologu. Dobio je leće. Rastali smo se jer ga nisam mogao pratiti cijelo vrijeme - kazao je Piatti.

Tada nitko nije mogao niti zamisliti da ćemo 16 godina kasnije o Novaku pričati kao jednom od najboljih tenisača u povijesti s 20 Grand Slam naslova i ukupno 86 titula. Piatti je poslije toga trenirao brojne tenisače, no niti jedan njegov pulen nije dogurao do Grand Slama. S Novakom bi ih imao napretek, no ne žali nimalo što je odbio posvetiti mu se u potpunosti.

- Nimalo. Njegov je otac od mene zahtijevao potpunu posvećenost. Ali ja sam lojalan svojoj djeci i nisam se mogao rastati s njima. Osim toga, postojao je tu još jedan problem. Ljubičić je Hrvat s korijenima iz Bosne i Hercegovine, a Novak Srbin. Bio je rat na Balkanu, a u tim su zemljama neslaganja još bila jako izražena. Odluka da ga pustim je bila ispravna. San za Grand Slam naslovom i dalje je san, nastavlja se potraga za svetim gralom - kazao je Piatti.

Taj njegov san pokušat će ispuniti njegov novi pulen Jannik Sinner.