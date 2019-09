Zbog Keka sam padao ispite, a Slovaci su me impresionirali

Trnavu zovu slovački Rim. Sve je puno crkava, pivo je odlično, a cijene su kao u Hrvatskoj. Slovaci nas jako vole. Kad je igrala Hrvatska u Rusiji, u nekoliko kafića u Trnavi se puštala hrvatska muzika, znaju sve naše navijačke pjesme napamet, kaže nam Filip Dangubić (24), Riječanin koji igra u Trnavi.



Njegov put sličan je onom Mislava Oršića. Igrao je u Rijeci, no Kek mu je, kao i Oršiću, dao samo jednu utakmicu. Potom je, kao i Oršić, završio u Celju, gdje je postao zvijezda i zabio 19 golova, uz 10 asistencija.

- Kek me razočarao. Pozvao me na razgovor i rekao da ću igrati, a onda mi je dao 15 minuta na jednoj utakmici, protiv Lokomotive. Tri puta sam sjedio na klupi, ostalo na tribinama. Upisao sam sportski menadžment u Danskoj, no nisam mogao rješavati ispite jer mi Kek nije dao slobodan dan. Pao sam i morao sam odustati.

'Slovaci su malo odahnuli'

Filip je ovih dana zvijezda u Slovačkoj, sve medijske kuće ga zovu, raspituju se o Hrvatskoj, zanimaju ih i najmanji detalji.

- Kad su vidjeli da ne igraju Kovačić, Rakitić i Kramarić, odahnuli su. Gledao sam ih kad su igrali protiv Ukrajine, pobijedili su ih 4-1, bio sam impresioniran. Očekivao sam da će igrati, onako, na trku, duge lopte, nabijanje. A oni su spustili loptu na zemlju i odigrali savršeno. Realno, sumnjam da bi bilo koji igrač iz Slovačke mogao igrati za Hrvatsku, ali... Gledajte, ako ih i najmanje podcijenimo, jao si ga nama...

'Jedva sam došao do karata'

Filip je prošao hrvatske mlađe selekcije, igrao je za U-21 kod Nenada Gračana, zajedno s Pašalićem, Rogom, Jedvajom, Livakovićem. Na stadionu u Trnavi bit će kao navijač, zajedno s djevojkom Laurom (22), studenticom strojarstva.

- Jedva sam nabavio dvije ulaznice. Ovdje očekuju oko 2000 hrvatskih navijača. Ali, neće biti nikakvih problema s navijačima. Slovaci vole Hrvatsku, s kim god pričam svi samo spominju naše more, pogotovo Makarsku, imam osjećaj da su svi u Trnavi bili u Makarskoj, ha, ha... Kažem vam, znaju sve hrvatske navijačke pjesme, pogotovo one himne koje su se pjevale u Rusiji. Iako, u Trnavi nema puno Hrvata, možda sam jednog ili dvojicu upoznao. Ali ima dosta Srba, tu žive i rade.

Filip je igrao u mlađim kategorijama Rijeke kad je trener prve momčadi bio Zlatko Dalić.

- Nažalost, nisam ga upoznao. Hrvatska igra jako dobro, ovdje u Slovačkoj je jako respektiraju. Sve nade polažu u Hamšika. On je ovdje legenda, pojava. Gdje god dođe, svi su oko njega. Došao je na razinu da je popularniji i od hokejaša, a to je ovdje nacionalni sport. Iako, slovačka liga je slabija od HNL-a.

Osim nogometa, Filip prati tenis. I to ne prati, već zna sve rezultate unazad nekoliko godina, pogotovo jednog tenisača.

- Roger Federer! Ne znam jesam li propustio jedan turnir u posljednjih šest godina. Obožavam ga. Baš sam jučer bio žalostan kad je izgubio od Dimitrova. Kad je bila završnica u Londonu, morao sam kupiti ulaznice unaprijed. Nije se znalo tko će igrati. I između dva polufinala kupim ulaznice za polufinale 1. I gledam, polufinale 1 igraju Đoković i Anderson, a polufinale 2 - Federer - Zverev. Eto, to je bilo najbliže što sam bio u prilici gledati Federera. Ali, gledao sam polufinale Roland Garrosa, Nadal i Thiem - zaključio je Filip, koji će danas bodriti Hrvatsku, zajedno s djevojkom Laurom.

- Kad smo tek prohodali nije baš razumijela nogomet, sad sve kuži, komentira - zaključio je Dangubić, igrač koji je imao vrlo sličan put kao Mislav Oršić. Gotovo identičan.

- Još kad bi kraj bio isti. Da završim u reprezentaciji...

