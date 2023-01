Zbog očeve smrti povukla se iz skijanja, a danas na Sljemenu hvata povijest Svjetskog kupa

S već 17 godina pokorila je skijaški svijet osvojivši mali kristalni globus u slalomu. Tko je ovo čudo od djeteta, pa što ona radi, pitale su se njezine protivnice, njihovi treneri, navijači. Cijeli svijet. Nikome ništa nije bilo jasno.

Deset godina kasnije, ta 'klinka' je jedna od najvećih skijašica u povijesti. Svaka skijaška era imala je svoju heroinu. Od Janice Kostelić, Ane-Marie Moser-Pröll, Lindsey Vonn, ali nitko nikada nije dominirao kao nevjerojatna Mikaela Shiffrin. Pa hoćemo li krenuti s brojnim rekordima koje je srušila?

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prije godinu dana u Schladmingu osvojila je prvo mjesto, došla do 47. pobjede u slalomu te tako postavila novi rekord u utrkama Svjetskog kupa s najviše pobjeda u jednoj disciplini, koji je dijelila s legendarnim Šveđaninom Ingemarom Stenmarkom koji ima 46 veleslalomskih trijumfa.

Da je riječ o bogomdanom talentu koji se jednom rađa svakih sto godina, pokazala je čim se pojavila u Svjetskom kupu 2013. godine. Samo pet godina trebalo joj je da postane najuspješnija slalomašica u povijesti. Do 2018. godine skupila je čak 36 pobjeda u slalomu što je čudo! Taj broj je u posljednje četiri godine još narastao, pobjeda na Sljemenu bila joj je 51. slalomska.

I konačno, apsolutna rekorderka Snježne kraljice bila je Marlies Schild s četiri pobjede. Sve dok se nije rodila ova genijalka. Pobjeda u srijedu bila joj je peta na Sljemenu čime je izbila na vrh. I nije to sve. Ako u četvrtak i šesti put slavi na Sljemenu, izjednačit će se s Lindsey Vonn po broju pobjeda u Svjetskom kupu (82) pa će samo ispred nje ostati Ingemar Stenmark! Obzirom u kakvoj je paklenoj formi, nije nemoguće da ga prestigne već ove sezone. Ako se to dogodi, s pravom ćemo ju moći prozvati najvećom skijašicom u povijesti. I samo joj se diviti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Čudesna Amerikanka je u Svjetskom kupu debitirala prije 12 godina kada je imala svega 15 godina. Od tada je osvojila četiri Velika kristalna globusa, osam Malih, dvije zlatne olimpijske medalje, šest zlata na SP-u te je čak 128 puta bila na postolju u Svjetskom kupu. I ne zaboravimo. Sve to napravila je sa samo 27 godina!

Ono što mi vidimo su pobjede, prskanje šampanjca, pehare u njezinim rukama i krune na glavi, ali kada se spusti zastor, krije se požrtvovnost, patnja, krv i znoj. Teški trenuci s kojima se sama mora izboriti.

Najteži period njezinog života bio je u veljači 2020. godine kada joj je tragično preminuo otac Jeff od posljedica teške ozljede glave. To ju je pogodilo, povukla se iz skijanja i zatvorila u sobu. Danima nije nigdje izlazila, borila se s tugom i depresijom. Zbog korona virusa se sve odužilo pa je do nove utrke čekala čak 300 dana i utrke u Banskom. Tada je prvi put progovorila o očevoj smrti.

- Nevjerojatno sam ljuta, ali ne zbog načina kako je završila prošla sezona. Ljuta sam jer je moj tata umro, ljuta sam zbog toga koliko se usamljeno osjećam većinu dana. Ali, s druge strane, iznimno sam zahvalna što imam mamu uz sebe toliko puno vremena. A što se sporta tiče, nikad nisam bila osoba koja se motivira bijesom. Ako sam nešto naučila u ovih 300 dana od posljednje utrke, onda je to činjenica da moraš prihvatiti sve što ti život servira. Možda nema dobar okus, ali svejedno moraš jesti.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Kada je u siječnju 2021. godine prvi put pobijedila nakon tragične smrti, pričala je o svom ocu i rasplakala se.

- Ne možeš ići naprijed dok ne prestaneš ići natrag, a meni to teško ide, samo želim život kakav je bio prije 2. veljače. Vjerojatno će me to neko vrijeme mučiti, ali mislim da je večeras bio veliki korak naprijed - rekla je Mikaela.

Danas je nemilosrdna, nitko od konkurentica nije joj ravan, no nije sve bilo tako bajno prije godinu dana. Na Olimpijskih igrama u Pekingu je prvo izletjela u superveleslalomu pa u slalomu. Taj posljednji kiks posebno ju je šokirao. Sjela je na snijeg, naslonila se na ogradu i utonula u svoje misli sa suzama u očima. Tako je sjedila desetak minuta, zamišljena i zabrinuta, pokušavajući shvatiti što se dogodilo.

I shvatila je tada. Kako postati najveća skijašica u povijesti. I već danas na Sljemenu može se izjednačiti s Lindsey Vonn. Ona će po šesi put na sebe staviti krunu, mi ćemo svjedočiti povijesti, a ponosni otac će se s neba smiješiti.

