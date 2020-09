Pavi\u0107u je to drugi Grand Slam u mu\u0161kim parovima nakon Australian Opena 2018., gdje je uzeo i mix s Kana\u0111ankom Gabrielom Dabrowskom (28). Gubio je u finalima Wimbledona 2017. i Roland Garrosa 2018., sve s Austrijancem Oliverom Marachom (40).

<p>Tenis sam počeo trenirati s tri-četiri godine. Otac Jakov i sestra Nađa bili su u tenisu, pa sam često bio kod njih na treningu. I malo po malo i ja sam počeo udarati lopticu, rekao je <strong>Mate Pavić</strong> (27), prvi Hrvat u 50 godina koji je osvojio US Open u muškim parovima.</p><p>S partnerom <strong>Brunom Soaresom</strong> (38) iz Brazila, kao nepostavljeni nositelj, Splićanin je pobijedio sunarodnjaka <strong>Nikolu Mektića</strong> i Nizozemca <strong>Wesleya Koolhofa</strong> 7-5, 6-3 nakon sat i pol igre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pavić i Mektić igraju s djecom</strong></p><p>- Prije meča razgovarali smo s trenerom i koristili zaštitnu opremu, naočale i slično, kako bismo se zaštitili. Gledali smo puno utakmica play-offa NBA-a u zadnjih nekoliko dana, znate kad si nakon titule svi stave naočale i zalijevaju se šampanjcem? Rekao nam je da ćemo i mi to imati. To nam je bila mala motivacija, razmišljao sam o tome tijekom meča nekoliko puta. Ne znam imate li šampanjac... - nasmijao se Pavić.</p><p>- Mi smo prvaci, ha? Poseban trenutak. Naše prvo Grand Slam dijete zajedno i osjećamo se kao prvaci. Sad ću si upaliti pjesmu "We are the champions" i uživati - rekao je Soares, koji je ranije osvajao Australian Open i US Open s Britancem <strong>Jamiejem Murrayem</strong>.</p><p>Paviću je to drugi Grand Slam u muškim parovima nakon Australian Opena 2018., gdje je uzeo i mix s Kanađankom <strong>Gabrielom Dabrowskom</strong> (28). Gubio je u finalima Wimbledona 2017. i Roland Garrosa 2018., sve s Austrijancem <strong>Oliverom Marachom</strong> (40).</p><p>Prije četiri godine u New Yorku je s Njemicom <strong>Laurom Siegemund</strong> (32) prvi put bio Grand Slam pobjednik u mješovitim parovima, a još je dvaput gubio u finalima Roland Garrosa s Dabrowskom, oba puta od <strong>Ivana Dodiga</strong> (35) i <strong>Latishe Chan</strong> (31) s Tajvana.</p><p>Rođen je u Splitu, no njegova teniska priča nije počela u Putu Firula. Mate je s Baterija, tek nekoliko blokova dalje. On je lopticu počeo nabijati na terenima kod bolnice, gdje su prve teniske korake napravili i Nikola Pilić, Željko Franulović, Goran Ivanišević i Mario Ančić. Jedno vrijeme trenirala ga je baš sestra <strong>Nađa</strong> (34). Putovala je s Matom i na turnire.</p><p>- Bila je 290. tenisačica, no zaustavila ju je ozljeda - rekao je Pavić.</p><p>Nađa je bila uz njega kao navijačica na Wimbledonu, a u All England Club došla je i druga Matina sestra <strong>Matea</strong> (31).</p><p>- Sestra Nađa mi je velika podrška u karijeri jer je i sama dugo igrala tenis. Kako je od mene starija osam godina, kao malog me neko vrijeme i trenirala. Matea je po zanimanju arhitektica. Ona, pak, nikad nije igrala tenis. Super se slažemo jer smo generacijski blizu, a Matea mi je i najbolje društvo za shopping - rekao je Mate za <a href="https://www.gloria.hr/fokus/price/mate-pavic-najpozeljniji-partner-bez-partnerice/7042382/" target="_blank">Gloriju</a> i otkrio:</p><p>- Kao vrlo mlad znao sam se jako nervirati, jedne godine sam slomio 13 reketa, no to me odavno prošlo. I kao dijete sam bio staložen i ozbiljan, čak sam i pubertet prošao bez ikakvih kriza, iako sam zbog tenisa propustio puno važnih trenutaka s vršnjacima. Nisam bio ni na maturalnoj zabavi jer sam tu večer igrao turnir. Pohađao sam gimnaziju, a posebno sam bio dobar iz povijesti.</p><h2>Odličan kao junior</h2><p>Mate je kao junior bio sjajan tenisač, među deset najboljih na svijetu, a vrhunac je bio osvajanje juniorskog Wimbledona u parovima 2011. s Englezom <strong>Morganom</strong>.</p><p>- To je bilo prekrasno, pogotovo jer sam naslov osvojio na svoj rođendan - istaknuo je Pavić.</p><p>Godinu kasnije dobio je pozivnicu za Zagreb Indoors, a s Ivanom Dodigom došao je do finala. Mate je paralelno gurao i karijeru u singlu, no uskoro se okrenuo igranju parovima jer je mogao nastupati na najvećim turnirima.</p><h2>Prvi Hrvat broj 1</h2><p>I to se pokazalo kao odličan potez. Mati je u singlu najbolji plasman bio 295. mjesto iz 2013., dok je nakon sjajnog niza početkom 2018. i 17 pobjeda zaredom s Marachom, u svibnju postao najbolji igrač parova na svijetu.</p><p>Prvi je Hrvat koji se ikad našao na samom vrhu ATP ljestvice u bilo kojem trenutku. Goran Ivanišević bio je drugi 1993., Ivan Ljubičić treći 2006.</p><p>Pavić izvan tenisa? Obožava nogomet.</p><p>- Navijam za Juventus - kaže Mate.</p><p>Mate je kao <strong>Blanka Vlašić</strong> ili <strong>Ivica</strong> i <strong>Janica Kostelić</strong>, zapravo obiteljski projekt. Tata <strong>Jakov</strong> trenirao ga je do punoljetnosti, no i danas je glavni čovjek u timu kad se o nečemu odlučuje. A sestra Nađa, bivša tenisačica, zbog ozljede je karijeru završila s 20 godina. I ona je uz njega, kao i majka Snježana.</p><p>Uoči velikih mečeva voli slušati glazbu, a na repertoaru mu je često Enrique Iglesias kojeg je zavolio dok je tri godine živio i trenirao u Barceloni.</p><p>- Uz moj rodni Split, Barcelona mi je najdraži grad. Sviđaju mi se ljudi, arhitektura, hrana... Kako ne znam kuhati, te tri godine hranio sam se samo po restoranima. Zbog sporta moram izbjegavati samo slastice, ali ionako nisam sladokusac.</p><p>Romantičan je tip, kaže. S dvije sestre i majkom u kući morao je postati takav.</p><p>- Draže su mi samozatajne žene koje čekaju da im muškarci prvi priđu. U vezi sam tipični horoskopski rak, pažljiv i romantičan, djevojku volim iznenađivati cvijećem i raznim sitnicama. S druge strane, ona mora imati puno razumijevanja za moju karijeru. I mora biti crnka.</p><h2>Još fali pobjeda u Davis Cupu</h2><p>U trofejnoj 2018. godini na vidjelo su isplivali Matine trzavice s Hrvatskim teniskim savezom, odnosno tadašnjim izbornikom Željkom Krajanom. Obitelj je zamjerala HTS-u što Mati nije dao pravu pomoć kad mu je to najviše trebalo, kad je bio među pet najboljih juniora svijeta.</p><p>Isticao je kako ga Krajan nije zvao u reprezentaciju od 2014. do 2017., kad je bio primoran, i da neće igrati Davis Cup dok on bude na toj poziciji.</p><p>- Iskreno, ja bih volio igrati za reprezentaciju. Uvijek sam volio i igrao sam prije. Meni je žao ako ljudi koji jesu tamo u reprezentaciji i savezu misle da peti igrač svijeta nije dovoljno dobar za hrvatsku reprezentaciju. Ja to poštujem, ali moje je iskreno mišljenje i stajalište da dok je izbornik Krajan na funkciji, mene, nažalost, neće biti u reprezentaciji - govorio je Pavić nakon Australian Opena 2018.</p><p>No sve se izgladilo nekoliko mjeseci poslije uz posredništvo predsjednice saveza <strong>Nikoline Babić</strong>. Mate je bio u sastavu za ogled protiv Amerikanaca u Zadru. Nije s Dodigom uspio dobiti Mikea Bryana i Harrisona u polufinalu, kao ni Herberta i Mahuta u finalu, ali uzeli smo "salataru".</p><p>Nevjerojatno je da nekad prvi tenisač svijeta u parovima, a od idućeg tjedna deseti, ima omjer 0-6 u paru u Davis Cupu, ali i to će se uskoro, sigurni smo, promijeniti. Tek mu je 27 na leđima i pred njim je još najmanje desetak godina karijere u kojoj je već sad osvojio gotovo sve.</p><h2>Hrvati osvajači Grand Slamova</h2>