Luka Jović je prije dva dana zabio dva gola Rusiji i osigurao Srbiji ostanak u Ligi B Lige nacija, ali po povratku u Madrid dočekale su ga loše vijesti. Test na korona virus bio je pozitivan...

<p>U ožujku je prekršio obaveznu mjeru samoizolacije. Tijekom lockdowna je otišao iz <strong>Madrida u Beograd, </strong>imao je obvezu boraviti u karanteni 14 dana,<strong> </strong>ali on je<strong> </strong>bez pardona hodao po restoranima i trgovinama. Zbog toga je <strong>Luka Jović</strong> (24) bio glavna tema španjolskih i srpskih medija, a i ovaj put je. Nije prekršio mjere, već je dobio pozitivan test na korona virus. </p><p>Srpski napadač je bio na okupljanju s reprezentacijom, a po povratku u klub se testirao na virus, objavio je <a href="https://www.realmadrid.com/noticias/2020/11/20/comunicado-oficial-jovi%C4%87?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=organico" target="_blank">Real</a>. Test je na kraju bio pozitivan, a to je stvorilo glavobolje treneru Real Madrida Zinedineu Zidaneu čiju momčad je pokosila korona. Hazard, Casemiro i Militao su još ranije bili pozitivni, a već neko vrijeme nema Karima Benzeme koji je ozlijeđen.</p><p>Jović je posljednjih desetak dana proveo s reprezentacijom Srbije kojoj je prije dva dana donio ostanak u Ligi B Lige nacija. Srbija je pobijedila Rusiju 5-0, a napadač Reala zabio je dva komada. Bio je u odličnoj formi, zabio je i Škotskoj u kvalifikacijama za Euro, ali pozitivan test će ga sada na neko vrijeme 'izbaciti' iz nogometa.</p><p>I to baš kada mu je krenulo. Jer prvu godinu u Realu ne pamti baš po dobrome. Prvo mu nije išlo na travnjaku, a onda je navukao bijes navijača sa svojim postupcima. </p><p>Napadač Real Madrida u ožujku je prekršio policijski sat po odlasku iz Španjolske u Beograd kako bi proslavio 28. rođendan zaručnice <strong>Sofije Milošević. </strong>Španjolska je u vrijeme Jovićeva odlaska iz Beograda bila jedno od europskih žarišta korona virusa i 14-dnevna samoizolacija bila je nužna, a Jović se pravdao kako je otputovao uz posebnu dozvolu Realove liječničke ekipe. No morao je biti u kućnoj karanteni, što nije učinio.</p><p>Da situacija bude još gora, nakon 'lockdowna' se u "kraljevski klub" vratio sa slomljenom petnom kosti. I to, kako su pisali srpski mediji, jer je u vlastitoj kući pao sa zida.</p><p>Zbog njegova se bijega svađao i državni vrh, predsjednik <strong>Aleksandar Vučić</strong> rekao je da se Luka kaje i da ga ne treba kažnjavati, a premijerka <strong>Ana Brnabić</strong> rekla je da je neodgovoran i da će biti posla za istražne organe.</p><p>A Jović se s tim istražnim organima ni osam mjeseci poslije nije uspio dogovoriti. Ponudili su mu tako opciju oportuniteta da odbace kaznenu prijavu za nepostupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije, trebao je "samo" uplatiti 3,5 milijuna srpskih dinara ili oko 225.000 kuna.</p><p>Nije to napravio i sad bi se mogao suočiti i sa zatvorom. Naime, Prvo osnovno javno tužilaštvo podnijelo je Prvom osnovnom javnom sudu u Beogradu optužni prijedlog protiv Jovića, a odluči li sud u njihovu korist, Jović bi mogao provesti čak šest mjeseci u zatvoru, prenosi agencija Tanjug.</p><p>No prvo će se morati oporaviti od korona virusa.</p>