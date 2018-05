'Zbogom Arsene!' Za oproštaj od Emiratesa petarda Burnleyu

Dvadesetdvogodišnjoj vladavini na klupi Arsenala Arsenea Wengera došao je kraj. U nedjeljnom dvoboju protiv Burnleya Wenger je posljednji put vodio Topnike na Emiratesu, a igrači su mu se odužili na najljepši mogući način - Burnleyu su zabili "petardu" i upotpunili sjajan ugođaj.

Za 2-0 u prvom poluvremenu poentirali su Aubameyang u 14. i Lacazzete u trećoj minuti sudačke nadoknade. U nastavku su nastavili trpati Kolašinac u 54., Iwobi u 64., a sve je zaključio onaj koji je i započeo golijadu - Aubameyang.

Wengerov ulazak na prepuni Emirates igrači su pozdravili špalirom, a Arsene je dobio počasni pehar. Prvo je izrazio podršku Sir Alexu Fergusonu, koji je u subotu doživio moždani udar i nalazi se u bolnici, a onda se obratio navijačima:

- Hvala Vam za svo ovo vrijeme što smo proveli zajedno, znam da to nije lako. Ispred svega, ja sam kao i vi, fan Arsenala - započeo je Francuz.

- To je način života, briga o igri, vrijednostima koje njegujemo. To nam je krvi, brinemo, očajni smo ponekad, ali kad dođemo tu, onda shvaćamo - podijelio je svoje osjećaje s navijačima veliki Arsene.

- Zahvaljujem svima koji čine ovaj klub posebnim. Pratite i podržavajte ovu momčad i sljedeće sezone, oni to zaslužuju. Želim završiti s jednom jednostavnom rečenicom: Nedostajat ćete mi. Hvala vam što ste bili tako važan dio moga života, nadam se da se vidimo uskoro - zaključio je Wenger svoj oproštaj s Emiratesom.

Ovaj dan u posebnom sjećanju ostat će jednom dječaku. Arsene je, naime, dječaku s natpisom: "Arsene, mogu li dobiti tvoju kravatu" želju ispunio te mu darovao svoj odjevni predmet.

Sometimes all you have to do is ask.



Arsene Wenger gives his tie to seven-year-old Luca Iacurti after his final home match in charge of Arsenal #MerciArsene pic.twitter.com/REIpDZ2YcC