Zbogom, Camp Nou: Iniesta je ostao sam i prisjećao se svega

Bile su to 22 nevjerojatne godine i bila mi je čast braniti ovaj klub - za mene najbolji klub na svijetu, kroz suze je prozborio Andres Iniesta, koji je u nedjelju odigrao svoju posljednju utakmicu u dresu Barcelone.

U prekrasnom ugođaju na Camp Nou katalonski klub svladao je Real Sociedad 1-0, golom Coutinha u 57. minuti. No sve je bilo u znaku Iniestinog oproštaja. Igrači su ga nakon utakmice dočekali u špaliru, dok su se na zaslonu stadiona vrtjeli njegovi najveći trenuci tijekom 17 sezona.

Foto: ALBERT GEA

- Želim zahvaliti svim suigračima i svima vama na stadionu. Odlazim s 34 na leđima, moje srce će zauvijek biti ovdje - rekao je Iniesta, dok je 90.000 navijača skandiralo njegovo ime zadnji put.

Prvenstvenu titulu slavio je s obitelji i bivšim suigračem, Xavijem Hernandezom, koji se prisjetio svojih prvih impresija već tada briljantnog mladića:

Foto: ALBERT GEA

- Sjećam se kada sam prvi put vidio kako Andres igra. Bili smo u mlađim kategorijama. Netko iz kluba mi je tada rekao: "Xavi, ovdje je dječak koji će biti najbolji"- izjavila je još jedna legenda Barcelone.

- Kada sam vidio kako igra, rekao sam sebi: "Ovaj dečko uopće ne izgleda kao ja, kao što kažu. Drugačiji je - kreativniji je, bolji dribler i može širiti igru." Jednostavno, radio je šou - zaključio je Xavi.

Nekoliko sati nakon što je sve završilo, Andres Iniesta sjeo je sam u mraku na sredinu stadiona i ostao tamo nekoliko minuta. Želio se oprostiti od svog doma, u kojem je proveo najljepše trenutke svoje karijere.

Andres Iniesta takes in one last moment alone on the Camp Nou pitch

😭😭 #inifinit8iniesta pic.twitter.com/1TKiSEnlZd