Zbogom, legendo! Umro je Pelé

Moj dragi prijatelju, hvala ti za sve. Jednog dana, na nebu, igrati ćemo zajedno u istom timu. I prvi put ću podignuti prst u zrak u znak pobjede, a da neću slaviti gol. To ću napraviti zato što ću te konačno moći ponovno zagrliti, oprostio se Pele prije dvije godine kada je svijet ostao bez Diega Maradone. Dva velikana i nogometna čarobnjaka od danas će zajedno trčati za loptom na nebeskim prostranstvima.

Nogometni svijet zavijen je u crno. Veliki Pele, jedan od najvećih nogometaša svih vremena, preminuo je u četvrtak u 83. godini života od posljedica raka debelog crijeva, potvrdio je AP. Jako dugo vodio je bitku s njim, a nakon operacije u rujnu 2021. godine, u nekoliko navrata morao je u bolnicu.

Pele je u bolnicu "Albert Einstein" u Sao Paolu zaprimljen prošli utorak. Imao je problema s oticanjem organizma i zatajenjem srca, no liječnici su učinili sve u njihovoj moći da mu poboljšaju stanje. Nažalost, stanje je bivalo sve gore. Prestao je reagirati na kemoterapiju, borio se s gubitkom daha, organizam je postajao sve slabiji. U subotu su ga prebacili na palijativnu skrb. Tamo je, nažalost, dočekao svoj kraj.

Bio je jedan od najvećih ikada koji je trčkarao zelenim travnjacima. Na najvećoj sceni pojavio se 1958. godine na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj. Kada god je dotaknuo loptu, isijavala je magija. Bio je ispred svog vremena, drugačije je udarao loptu. On nije igrao nogomet, zabavljao se i uživao. Bio je najbolji igrač prvenstva i najmlađi igrač koji se okitio titulom svjetskog prvaka.

Osvojio je tri SP-a s Brazilom, ogroman trag ostavio u Santosu gdje je zabio 618 golova u 636 utakmica, ali neslužbeni podaci idu i do 1091 gola. Pod stare dane odigrao je još dvije sezone u New York Cosmosu gdje je igrao s Hrvatom Markom Liverićem. Za brazilsku reprezentaciju igrao je od 1957. do 1971. godine, u 92 utakmice zabio je 77 golova. Neki od njih donijeli su Brazilu trofeje.

Bez ikakve dvojbe, jedan je od najvećih u povijesti ove igre, ali mnogima je žao što se nije okušao u europskom nogometu. Bi li tada bio najveći ikada?

