Zekić: Imat ćemo krvavu borbu za četvrto mjesto. Tramezzani: Gužva u tunelu? To je nogomet

Nakon tri pobjede zaredom Osijek je uprskao na povratku pred svoje navijače. Istra je slavila u Slavoniji nakon 10 godina (2-1) s igračem više nakon crvenog kartona Slavka Bralića krajem prvog poluvremena.

- Utakmicu možemo raščlaniti do 36. minute i nakon nje. Imali smo sve pod kontrolom, imali zakašnjelu reakciju. Ali jedno zlo ne dolazi samo. Nadao sam se da ćemo poluvrijeme dočekati bez primljenog gola da se malo konsolidiramo. I opet, nažalost, imali smo katastrofalnu reakciju na početku drugog dijela. Igrači su dali koliko su mogli, nama ostaje da dižemo mlade dečke i tražimo rezultat - rekao je Zoran Zekić, trener Osijeka.

"Bijelo-plavi" sad imaju bod više od Lokomotive u borbi za četvrto mjesto, ali i utakmicu više. Ostalo je još pet kola.

- Imat ćemo krvavu borbu do kraja za četvrto mjesto. Pričao sam s igračima, moramo se boriti do kraja. Ovaj je grad nekad bio poznat po tome i vjerujem da ćemo im to usaditi - dodao je Zekić.

Grozan niz prekinuo je Paolo Tramezzani sa žuto-zelenima, šest utakmica bez pobjede.

- Prvi sam put na ovom sjajnom stadionu, atmosfera i teren su fantastični. Svi su mi govorili kakav je novi stadion, ali svejedno sam se iznenadio. Sretan sam zbog rezultata, pokazali smo hrabrost, bili čvrsti u duelu. Drago mi je zbog mojih igrača jer su odigrali sjajnu utakmicu protiv Rijeke, ali nije ih nagradilo. Znali smo da će Osijek pokušati pritisnuti i izbjeći poraz, imali smo i šanse za treći gol, ali odlično smo reagirali kad su domaćini krenuli na sve ili ništa - rekao je Talijan.

Na kraju prvog poluvremena zakačio se s klupom Osijeka, morali su intervenirati zaštitari. Što se dogodilo?

- To je nogomet. Kad utakmica završi, sve se završi - mirno je odgovorio trener Istre.