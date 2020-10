Zekić: Ispalo je dobro što smo primili gol. Dalić treba odmah ozbiljno računati na Bradarića

Zlatko Dalić je sjajno reagirao s Bradarićem na krilu, tako ga je u debiju oslobodio pritiska i dodatno opustio. A on nije 'samo' mladi igrač s potencijalom, već nogometaš na kojeg se može odmah računati...

<p><strong>Hrvatska</strong> je u prijateljskoj utakmici u St. Gallenu po prvi put svladala (2-1) <strong>Švicarsku</strong>, a izbornik Zlatko Dalić u tom je dvoboju prigodu dao igračima koji su do sada manje igrali u reprezentaciji. Za Hrvatsku su zabili Brekalo i Pašalić, asistirali debitanti Bradarić i Budimir. A posljednju predstavu 'vatrenih' prokomentirao je i stručni komentator 24sata <strong>Zoran Zekić</strong>.</p><p>- U prvom poluvremenu su nekih 20-ak minuta naše linije bile nepovezane, nije to izgledalo najbolje, pa su naša dva vezna igrača (Badelj i Kovačić) puno trčali u praznom prostoru. Švicarci su nam u tom periodu igre osvajali 'druge lopte', pa nas prebrojavali i mijenjali loptu s jedne na drugu stranu. I onda smo primili gol, na kraju je ispalo i dobro da smo ga dobili, Hrvatska je tada počela igrati - misli Zoran Zekić, pa nastavlja:</p><p>- Tek poslije primljenog gola počeli smo igrati, povezali smo linije, na bokovima dolazili u situacije 'dva na jedan' koje je izbornik želio. Prepoznao sam i što je izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> htio dobiti s Domagojem Bradarićem na krilnoj poziciji, trebao mu je neki igrač koji će biti stalna opasnost iz drugog plana, pogotovo kada bi <strong>Bruno Petković</strong> zadržao loptu u nogama. Uostalom, tako smo i zabili izjednačujući gol.</p><p>Hrvatska se poslije izjednačenja potpuno razigrala...</p><p>- Da, odmah smo podigli naše linije, samim time postali i puno kompaktniji. To je bilo vrlo važno, Pašalić je počeo dolaziti u situacije koje voli, pametno se kretao u međuprostoru, na koncu na takav način zabio i pobjednički gol. U prvom poluvremenu mu nije bilo jednostavno, djelovao je malo izgubljen u fazi obrane i fazi napada, a onda u nastavku pokazao što on može donijeti hrvatskoj reprezentaciji.</p><p>Zoran Zekić je nastavio...</p><p>- Ma svi su bili bolji u nastavku. Bolje smo trčali, a svaka lopta iza zadnje linije Švicaraca je djelovala opasno. Tko zna, da smo imali malo više hrabrosti ili svježine mogli smo slaviti i uvjerljivije, ali ovo je bilo naše jako dobro izdanje. Vjerujem kako smo u ovoj utakmici dobili par novih igrača, a i pobijedili smo, što je dosta bitno prije ovih utakmica protiv Švedske i Francuske.</p><p>Briljirao je <strong>Domagoj Bradarić</strong>...</p><p>- Izbornik je baš pogodio s njime postavivši ga na tu krilnu poziciju. Znamo ga još iz HNL-a, znali smo koliko je opasan prema naprijed, no tada je kod njega još 'patila' faza obrane. Sada se u tom dijelu bitno popravio u francuskoj ligi, redovito igra u vrhunskom klubu na visokoj razini. Zlatko Dalić je dobro reagirao stavivši ga u debiju na krilo, tako ga je oslobodio pritiska i dodatno opustio. Svaka čast i Melnjaku, odlično mu je čuvao leđa. Ma svi smo dugo čekali Bradarićev debi, on nije 'samo' još jedan mladi igrač koji je pokazao potencijal, već nogometaš na kojeg se može odmah ozbiljno računati - završio je Zekić.</p>