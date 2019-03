Zekić je poludio: Pa ovakve greške ne rade ni trećeligaši...

Rijeka je kod kuće pobijedila Osijek u izravnom dvoboju za drugo reći, a malo je reći da Zoran Zekić nije bio zadovoljan viđenim. Pozitivna stvar za bijelo plave je ta što se Muzafer Ejupi vratio nakon 11 mjeseci i problema sa bubregom i zabio gol nakon čak godine i sedam mjeseci, a kad je u formi, on je nezamjenjiv u momčadi Osijeka.

- Nisam očekivao da ćemo ovako reagirati. Prvi gol su nas kaznili za jednu paralelnu loptu nadomak našeg šesnaesterca. Nakon toga ne zabijemo za 1:1, a onda dobijemo drugi gol tako što ostavimo samoga igrača na prekidu. Dobijemo gol kao protiv Slaven Belupa. Ne znam koliko smo puta već kažnjeni za to. U drugom poluvremenu Rijeka nam je prepustila posjed lopte, povukla se, a mi smo preslabo vrtjeli stranu. Uspjeli smo zabiti gol, a onda kada se nečemu nadaš zaspali smo na dugu loptu Sluge. Previše toga smo promašili i previše gluposti napravili da bi nešto napravili.

- Ne bih htio biti grub, ali ne razumijem što to znači psihološki dizati jer radiš posao koji voliš i dobro si plaćen. Ne znam koga dizati! Treba napadati loptu nakon prekida, trenerski posao je delikatan, a ponekad jako lijep, ali nije mi shvatljivo da možemo raditi takve pogreške koje se ne viđaju na trećeligaškim terenima. Ne znam je li to stvar straha, kvalitete ili je to neobjašnjivo. Ne napadam nikoga, ali neke stvari koje se ponavljaju ne mogu prihvatiti. Ništa nije izgubljeno. Rijeka je otišla što se tiče druge pozicije, ali moramo se boriti za Europu. Moramo biti svjesni da smo dosta toga prosuli, imamo dva tjedna pauze i zaista se moramo trgnuti - zaključio je Zekić.

U zadnjih pet utakmica, Osijek ima dva poraza, dva remija i samo jednu pobjedu. Stoga ni ne čudi da je Zekić ljutit, jer ne da su si ugrozili drugu poziciju, nego su doveli u pitanje i plasman u kvalifikacije za Europsku ligu.

S druge strane, Igor Bišćan bio je zadovoljan izvedbom svojih "klinaca" koji su bez problema uskočili u cipele standardnih prvotimaca i odradili svoj posao besprijekorno.

- Utakmica je imala iznimni značaj jer stvara se gužva pri vrhu ljestvice i u takvoj situaciji tri boda su vrlo značajna. Sretan sam što smo došli do njih, ali i zbog mojih dečkiju koji dali sve od sebe na terenu. Sretan sam i zbog mladih igrača koji su dali svoj doprinos, ne samo nastupom nego i konkretnim učinkom. Sada idemo vrlo zadovoljni na pauzu u nadi da ćemo imati širi kadar u nastavku prvenstva - rekao je Bišćan pa dodao:

- Ušli smo u utakmicu na pravi način svjesni situacije u kojoj se nalazimo, dakle svjesni da moramo biti žustri, čvrsti i agresivni. Osim toga udarac Halilovića ne ulazi svaki dan, a i Lepinjica je ušao u utakmicu u tom mentalitetu, hrabro i bez kompleksa, te zabio gol. Na kraju kada je moglo biti gusto nagradilo nas je trećim golom. To smo zaslužili našom srčanošću i borbenošću - zaključio je trener Rijeke pred kojim je sada prilika da svoju momčad pripremi za završnicu sezone zbog zahvaljujući reprezentativnoj pauzi...