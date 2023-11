Osijek glavom već na Hajduku, Zekić ljutit: Pustite nas na miru!

S tri pobjede u nizu je Zoran Zekić otvorio drugi mandat na klupi Osijeka i konačno vratio osmijeh na lice navijačima slavonskog kluba nakon turbulentnog razdoblja. Nakon što je srušio Hajduk na Poljudu, Osijek je slavio protiv Istre na Opus Areni pa potom izbacio Karlovac (1-0) iz osmine finala Kupa.

Pokretanje videa ... Sažetak utakmice osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Karlovca i Osijeka (0:1). | Video: 24sata/MAXSport

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Pozitiva se vratila u klub, ali Zekić baš i nije zadovoljan. Ponajviše što cijeli grad priča o zaostalom derbiju s Hajdukom koji se igra sljedeću srijedu, dok u subotu u 14. kolu gostuju kod tvrde Gorice.

- Što se tiče Kupa, najbitniji je prolazak. A sada, pričati o kvaliteti i nečemu drugome, nije ni vrijeme ni mjesto. Jako bitna utakmica je u subotu protiv Gorice, moramo biti bolji u nekim detaljima. Moram malo s dečkima popričati, to me smeta. Svi su fokusirani na srijedu i derbi protiv Hajduka, zivkaju i gnjave za karte, ja bih molio ljude da nas puste na miru i da se koncentriramo na svoj posao, a ne da pričamo o kartama. Nije sad vrijeme za to. Nadamo se da ćemo se koncentrirati protiv dobrog protivnika koji igra odličan nogomet, to je nastavak odličnog prošlog proljeća. Igrao sam protiv njih. Pokazat ćemo dečkima njihove kvalitete i pronaći manu, pokušati biti što bolji - rekao je Zekić.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Unio je pozitivne pomake u Osijek, ali tvrdi da još ima puno stvari na kojim mora raditi.

- Čime sam nezadovoljan? Iz najmanjeg detalja dođe nešto veliko, to ću zadržati za svlačionicu. Ima dosta detalja koje vidimo, tražimo neke sekvence. Za neke igrače moramo pronaći način kako ih bolje iskoristiti, to je nekako najjednostavnije.

Na poluvremenu protiv Karlovca tri opasne situacije pred vašim golom, gdje su bili stoperi? Kako motivirati momčad za Goricu dok svi pričaju o Hajduku?

- U pripremi utakmice s Karlovcem smo inzistirali da ne radimo prekide u tim zonama, Zvonko Pamić je i dalje jako opasan, bez obzira na godine. Nismo dobro čuvali igrače, mogli su nas kazniti. Njihov je igrač bio sam na drugoj stativi u 85. minuti, da je zabio, išli bismo u produžetke. Do te utakmice sam bio zadovoljan prekidima, to ćemo probati ispraviti. Opet ću apelirati na svoje igrače i zabraniti da razmišljaju o bilo čemu drugome što nema veze s Goricom, ali nije lako obzirom na vanjske utjecaje, svi zivkaju za karte. Razgovarat ćemo o tome, nemaju pravo pričati o srijedi nego o sutra, sve ostalo su budalaštine.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Gorica je jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dijela sezone. Rušila je Hajduk i Dinamo, a ima svega dva boda manje od Osijeka. Zbog vremenskih uvjeta teren možda neće biti u najboljem stanju pa je za očekivati tešku i tvrdu utakmicu.

- Naravno da treba utakmica biti u duhu fair play-a, ali moramo biti čvrsti, agresivni i kompaktni. Neki detalji me jako smetaju, vidio sam više discipline kod Karlovca nego što mi imamo. Oni su treća liga, ako oni mogu, možemo i mi. Bitno je kako ćemo ući, da prepoznajemo igru i da vidimo koje stvari moramo mijenjati. Nadam se da ćemo biti puno bolji, bez obzira na sve.

Koja će biti početna jedanaestorica?

- Ja znam tko će igrati. Znaš koliko puta kažem, izađem van pa nekoga zaboli zub. Moramo imati početnu varijantu i varijantu B zbog detalja kojima će nas Gorica pokušati iznenaditi. Nisu bitna imena, moramo igrati kao momčad.

Kakvo je stanje s Caktašem i Fiolićem?

- Nije dobro, nije se ništa promijenilo. Mijo je ukočen, Fiolić ima problema s petom pa njih dvojica nisu u kadru. Pokrit ćemo klupu s nekoliko igrača iz juniora.