Hajdukov 111. rođendan će, kako sad stvari stoje, proći bez gledatelja na Poljudu 13. veljače, kad u goste stiže Slaven Belupo u 23. kolu HNL-a, nakon što je disciplinski sudac Alan Klakočer kaznio "bile" zbog navijačkih izgreda na derbiju protiv Osijeka.

Dok se čeka odgovor HNS-a na žalbu od devet stranica koju je Hajduk poslao i objavio, trener Slaven Belupa Zoran Zekić u novogodišnjoj čestitki dotaknuo i te utakmice. Napisao je da ne želi prazne tribine.

"Mom Slaven Belupu i svim njegovim simpatizerima želim sve najljepše u narednoj godini. Da je što manje ozljeda i briga, a što više zdravlja, sreće i sjajnih nogometnih predstava", napisao je Osječanin i nastavio:

"U to ime, nadam se da će i HNK Hajduk Split moći protiv nas na Poljudu proslaviti svoj rođendan kako su i planirali jer je i mojim igračima i meni otužno igrati većinu utakmica pred praznim tribinama, a sjajna atmosfera sigurno bi na višu razinu podigla taj susret i našem sportskom protivniku omogućila proslavu rođendana kakvu zaslužuje, a mojim igračima, meni i cijeloj sportskoj javnosti spektakl kakav rijetki navijači na svijetu prirede.

Nogomet se igra za navijače, a naš nogomet se atmosferom koju prirede Boysi, Kohorta, Torcida i druge skupine, može ponositi."

Disciplinski sudac ovako je objasnio zatvaranje Poljuda uz novčanu kaznu od 70.000 kuna.

"HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 70.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja domaćih navijača (čl. 88. DP HNS-a) tijekom utakmice Hajduk - Osijek.

Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini (6548 pripadnika), pet minuta prije početka utakmice, a za vrijeme koreografije bacanja traka rola papira ispred iste tribine, pale jednu baklju, dvije svjetleće dimne bljeskalice, jednu rasprskavajuću pirotehničku raketu, te šest dimnih kutija koje su pravile dim narančaste boje, a od kojih je jedna gorjela i u prvoj minuti utakmice. Također, u 38. minuti pale jednu dimnu kutiju, u 41. minuti tri baklje, od 51. do 53. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine.

Od 56. do 58. minute pale tri baklje, od kojih su dvije bačene na prostor ispred iste tribine, te od 62. do 63. minute pale devet baklji i četiri svjetleće dimne bljeskalice, koje su sve dogorjele na istoj tribini, te u 64. minuti bacaju jedan topovski udar, a od 65. do 69. minute pale oko 25 baklji, četiri svjetleće dimne bljeskalice, od kojih su četiri baklje bačene u teren za igru, kojom prilikom se igra nije prekidala, a osam baklji je bačeno u prostor ispred iste tribine.

U 74. minuti zapaljena je jedna baklja, u 75. minuti dvije baklje, u 83. i 88. minuti zapaljene su po jedna baklja i sve su dogorjele na istoj tribini. U 21. i 70. minuti cijeli stadion uzvikuje: “Cigane, Cigane“ na sudačku odluku prilikom dodjele opomene. Također, u 76. minuti na tribini istok se pali jedna dimna kutija koja je pravila dim narančaste boje."

Hajduk je u žalbi naveo, među ostalim, kako je prekršaje napravilo 30-ak ljudi, što u odnosu na kapacitet gledatelja iznosi jedan promil prisutnih, kako kod skandiranja "Cigane" nisu navodili ime suca pa se ne može tvrditi da su vrijeđali njega, kako Hajduk ima rekordan broj navijača na tribinama, zbog kojih se nogomet i igra i kako je fascinantna moć zapažanja kad su prijestupi Hajduka u pitanju, dok drugi klubovi često promaknu.