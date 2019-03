Zekić ne može podići Osijek, a Kristal Abazaj je tek bižuterija

Ne bih htio biti grub, ali ne razumijem što to znači psihološki dizati jer radiš posao koji voliš i dobro si plaćen. Ne znam koga dizati! Trenerski posao je delikatan, a ponekad jako lijep, ali nije mi shvatljivo da možemo raditi takve pogreške koje se ne viđaju na trećeligaškim terenima. Ne znam je li to stvar straha, kvalitete ili je to neobjašnjivo. Ne napadam nikoga, ali neke stvari koje se ponavljaju ne mogu prihvatiti, kazao je trener Osijeka Zoran Zekić nakon novog poraza, ovaj put od Rijeke (3-1).

Kad trener u dvije-tri rečenice nekoliko puta upotrijebi riječ 'ne znam' to je već alarmantno i vrlo indikativno. Zoran Zekić je čovjek koji je već 1293 dana na klupi prvoligaša s Drave. Dugovječniji je tek Interov Samir Toplak. Predsjednik Osijeka Ivan Meštrović uvijek je s posebnim zanosom govorio u Zekiću, poželio mu je da bude slavonski Guy Roux. Legendarni Francuz je gotovo cijeli život proveo u Auxerreu, a Meštrović je razvoj svoje 'franšize' želio temeljiti upravo na kontinuitetu.

I rastao je Osijek. Bilo je tu krasnih utakmica u Europi, izbacivao se PSV, 'na nož' se igralo sa solidnim momčadima poput Glasgow Rangersa i Austrije Beč. Osijek se dospio i na tržišnu kartu Europe. 'Prvi milijun' Osijeku je donio Andrej Lukić transferom u Bragu, a zatim je počeo egzodus. Otišao je kapetan Borna Barišić, za njim i albanski reprezentativac Eros Grezda, a klub je, nakon što se osovio na zdrave noge, okrenuo novoj politici.

Okrenuli se se svojoj školi koja je uistinu jedna od najboljih u Hrvatskoj. Kralježnicu momčadi već su činila domaća imena poput Marka Malenice i Mile Škorića koji su ove zime potpisali dugogodišnje ugovore, a u aktivniji rad, a posljedično i minutažu, pod Zekićevu su pasku uključeni Josip Špoljarić, Marin Pilj, Boško Šutalo, sve redom nebrušeni dijamanti velikog potencijala koji su potvrdili u drugoligaškoj konkurenciji.

Kristal je ipak bižuterija

Zašto onda Osijek u zadnjih pet utakmica ima dva poraza, dva remija i samo jednu pobjedu? Čak i tu jednu pobjedu protiv Istre 1961 (1-0) ostvarili su nakon sumnjivog gola Kristala Abazaja.

Spomenuli smo Abazaja. Baš se taj Albanac pristigao zimus iz Anderlechta pokazao kao promašaj. Više je bižuterija, nego kristal. Trener Zekić dao mu je prostora, a ovaj mu je to vratio rijetko viđenim soliranjem (bezuspješnim) i nevjerojatnom sebičnošću kojom unosi nervozu u ostatak tima.

Također, igra Osijeka potpuno se raspala odlaskom najboljeg asistenta i jednog od najboljih strijelaca Harisa Hajradinovića u tursku Kasimpasu. Napunio je prvoligaš s Drave blagajnu, ali što to vrijedi kad je osiromašio svlačionicu do temelja. Požar se pokušao ugasiti mađarskim reprezentativcem Laszlom Kleinheislerom nakon čijeg je dolaska Zekić uskliknuo kako nikad nije trenirao boljeg veznjaka, ali ovog su zadesile ozljede. Čak ako i uzmemo da je taj Kleinheisler dobar igrač, a je, klub koji 'puca' na vrh hrvatskog nogometa ne smije ovisiti o jednom igraču.

Ima tu još igrača koji nisu opravdali svoje ugovore. Nigerijac Ezekiel Henty je za hrvatske prilike jako dobar napadač, linije kretanja su mu izvrsne i kad je u formi i najvećem je laiku jasno zašto je Lokomotiv iz Moskve svojevremeno platio pet milijuna eura za njega. Ipak, realnost je nešto drugačija. Henty je ipak 'bofl' roba, ove sezone je izgubio dva-tri mjeseca zbog misterioznih ozljeda mišića.

Brazilski branič Gutieri iza sebe ima iskustvo u prvoj brazilskoj i poljskoj ligi. Svaka čast, ali on je dvije klase slabiji od kapetana Osijeka Mile Škorića. A Dmytro Lyopa? Čovjek ne postoji na terenu već godinu dana. Od onako sjajnih poteza, 'dogurao' je do igrača koji srijedom igra prijateljske utakmice s rezervistima u Antunovcu.

Redovite plaće su luksuz?

Osijek je dobrano kompromitirao svoje šanse za Europu. U silaznoj su putanji, s drugog su skliznuli na treće mjesto, a za vratom im puše opet zahuktala Lokomotiva, neugodna Gorica i Hajduk koji pod Sinišom Oreščaninom igra puno bolje. Zoran Zekić je kazao kako će im svaka sljedeća utakmica za Europu biti kao kvalifikacijska, a čak i ako uspiju u naumu ovi problemi koje imaju neće nestati preko noći.

Zoran Zekić je tu možda i najmanji krivac. Čemu to konstantno spominjanje uljuljkanosti i plaća igrača? Netko im je te velike, kako kažu, ugovore i dao. Zar bi igrači trebali biti zahvalni što dobivaju ono što im je obećano, a na koncu i potpisano? Sportski direktor Alen Petrović i Ivan Meštrović moraju zasukati rukave i posegnuti duboko u džep. Pokazali su da znaju prodavati, ali treba znati i kupiti...