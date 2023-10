Zekić: Nisam bio bahat kad sam rekao da će biti 3-0, a igračima fali bahatosti. Nema euforije...

Rekao je u najavi utakmice da bi volio pobijediti Hajduk 3-0, a dobio je 2-0. No Zoran Zekić može biti presretan raspletom nedjeljnog derbija HNL-a na Poljudu. U povratničkom nastupu na klupi Osijeka skinuo je velikog rivala.

- To je izvučeno iz konteksta i zvučalo je bahato, naravno da respektiram Hajduka. Zabili smo gol u pravo vrijeme, uvijek je pravo vrijeme zabiti gol. Koliko smo mogli smo ga osujetili, ulaskom Livaje postali su opasniji, nakon dugo vremena nismo primili gol. Dečki su svjesni da je još puno posla ispred nas, hvala navijačima koji su prevalili toliki put zbog nas - rekao je novi trener Osijeka za MAXSport.

U kakvom je stanju momčad?

- Ja volim mijenjati, nekad zbog nas, nekad zbog protivnika. Još nisam upoznao do kraja karakteristike svih igrača. Kod nekih postoji rezervi, neki su izvan forme, neki izvan snage. Nastojat ćemo to održati do ove pauze. Energija, požrtvovnost, mojim dečkima fali bahatosti i ne vjeruju u sebe. Nadam se da će ova utakmica to promijeniti, uz dozu pameti.

Hajduk nije uputio udarac u okvir Osijeka.

- Imali su preko Marka šanse u drugom poluvremenu, ali i mi tri-četiri kontre, mogli smo to završiti i na bolji način, ali nećemo tražiti dlaku u jajetu. Kvalitetni su to igrači, treba vremena, neki dečki ne pričaju hrvatski, taktički smo imali dva dana priprema jer su neki došli u četvrtak. Nema euforije, nadam se da će ovo biti pozitiva za grad. Ali moramo biti pametni - rekao je Zekić i nastavio:

- Dečki su odigrali fazu obrane na najbolji mogući način, očekivao sam da ćemo se dići preko Omerovića i Gržana, biti kvalitetniji u pasu, Ramon je bio usamljen. Ali energija koju on daje povuče cijelu momčad. Nagradi te i nadam se da će tako nastaviti.

Dotaknuo se i odlaska iz Albanije.

- Rekao sam igračima da se ništa bolje ne može dogoditi kad se vratim u voljeni klub, još kad pobijedim, srce mi je na mjestu. Svašta se događalo u zadnja dva tjedna u Albaniji, bilo je teško otići, bio im je šok, moram zahvaliti gazdi Partizanija što je prepoznao moju želju da odem kući.

Nakon pobjede na Poljudu navijači će ga moći pozdraviti na novom stadionu.

- Ponekad se uhvatim da nisam svjestan da sam u Osijeku, bio sam igrač i trener u zadnjih 15-ak godina, neke stvari su došle u isto vrijeme. Novi stadion je motiv i za druge momčadi. I ovdje je na Poljudu izvrsna atmosfera, a ako momčad nije u dobrom stanju mentalno, to bude i opterećenje. Moramo biti mirni.

"Bijelo-plavima" u goste stiže Istra.

- Gledao sam Istru, Rijeka je bila bolja. Igrat ćemo protiv momčadi kojoj će to biti velik motiv, moramo to analizirati i vidjeti kakav je recept protiv Istre. Nadam se da će navijači doći u velikom broju i da svi skupa uživamo na Opus Areni.

Zekić je slično govorio na konferenciji za medije.

- Teška utakmica u svakom smislu, igračima najteža, promijenili su puno trenera... Ipak, mi smo taktički večeras jako dobro odradili utakmicu, punili smo kanale gdje nas je Hajduk želio opteretiti. U prvom poluvremenu sam bio jako zadovoljan disciplinom u fazi obrane, očekivao sam više prijetnji preko bokova. Hajduk je dizao igrača visoko, na poluvremenu smo okrenuli taktiku na četiri u zadnjoj liniji, zabili smo gol, na koncu smo vratili na pet... Da smo bili mirniji mogli smo materijalizirati naše prilike i bolje. Livaja nasreću nije spreman do kraja i nije realizirao prilike.

U šali ste rekli da će biti 3-0?

- To je izvučeno iz konteksta. Nisam ja to tako mislio ni rekao, niti sam bahat pred svoju prvu utakmicu, pogotovo na Poljudu. Svi me to pitaju, a ja sam poslao izvadak moje izjave. Nisam to rekao.

Jeste li kad gledali lošijeg Hajduka?

- Ne bih pričao o lošem Hajduku nego o dobrom Osijeku.

Mierez je bio klasa iznad svih?

- Slažem se, klasa iznad svih, tehničko, taktički, igrački... Volio bih da ima veću podršku suigrača pa bismo i mi bili bolji.

Hoće li ovo biti izjednačeno prvenstvo?

- Svaka utakmica je u 10-15 posto. Nema lako, grdno se vara onaj tko to misli tako.

Što možemo očekivati od Osijeka?

- Volio bih igrati visoki presing i napadati. Ovdje pričam hrvatski, engleski, ruski... Rekao sam igračima da igraju za svoju obitelj ali i za ono na prednjoj strani dresa... Ja sam dužan pogledati u kavom je stanju momčad i da im pružim što bolju situaciju za dalje...