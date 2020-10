Zekić otišao nakon 14 pobjeda u 14 mečeva! 'Vladala je nervoza'

Hrvatski trener Zoran Zekić drugi je put napustio Šerif, ovaj put u krajnje neobičnim okolnostima. Kako nam je otkrio, želio je projekt, ali nije ga dobio i nije htio ostati unatoč savršenom skoru

<p>Treneri najčešće odlaze iz klubova nakon krize rezultata, ali postoje i neke situacije koje odudaraju od tog pravila. Poput one u kojoj je bivši "vatreni" <strong>Zvonimir Soldo</strong> (52) nakon osvojene duple krune u Dinamu 2008., usred TV prijenosa rekao kako odlazi iz kluba.</p><p>A sad je na sličan način radno mjesto napustio i <strong>Zoran Zekić</strong> (46). Osječanin je fenomenalno startao u sezonu s moldavskim Šerifom, imao besprijekoran učinak od 14 pobjeda u 14 kola, ali nešto mu nije bilo po volji.</p><p>Sporazumno je raskinuo ugovor s upravom kluba nakon godinu i pol u Tiraspolu. U 14 je utakmica zabio čak 41 gol, gotovo tri po utakmici, a primio svega tri. Šerif ima devet bodova prednosti pred prvim pratiteljem Petrocubom.</p><p>- Sam sam htio otići. Odlučio sam to još prije mjesec dana, samo smo tražili način. Imali smo 14 pobjeda zaredom, a u klubu je stalno bila neka nervoza - rekao nam je Zeka i dodao:</p><p>- Naravno da je na sve utjecala situacija s koronom. Jednostavno, putovi su nam se razilazili. Ja sam htio strategiju, a stvari nisu išle tim putem. Imao sam dobre rezultate, puno pobjeda, ali odlučio sam krenuti dalje.</p><p>Vratit će se kući u Slavoniju i odvagnuti što dalje. Ne misli predugo mirovati, ima nekoliko ponuda na stolu i nakon odmora odlučiti koji mu je novi izazov.</p><p>Drugi mu je ovo bio mandat u Šerifu, s kojim je osvojio dvostruku krunu 2014/15., a vodio je prije toga i Šerifovu drugu momčad, Maksimir i, dakako, svoj Osijek, od 2015. do 2019., s kojim je rušio PSV i došao na korak do plasmana u grupnu fazu Europske lige 2017/18.</p><p>Zekić je u Šerif doveo hrvatsku koloniju igrača. Tamo zasad ostaju golman Zvonimir Mikulić, veznjaci Andrej Lukić i Benedik Mioč te napadač Gabrijel Boban.</p>