Uvjerljivo i zasluženo Dinamo je stigao do šeste pobjede u 10. kolu HNL-a. 'Modri' su bili bolji u Koprivnici od Slaven Belupa (4-1), a pobjeda niti u jednom trenutku nije dolazila u pitanje.

Hrvatski prvak je dominirao, a trener Damir Krznar itekako može biti zadovoljan golgeterskom formom svojih igrača i visokim postotkom realizacije. 'Modri' su iskoristili gotovo sve šanse.

Domaće je načeo Deni Jurić u 23. minuti, a onda majstorija na djelu. Mislav Oršić zabio je fenomenalan gol iz voleja u 44. minuti na asistenciju Brune Petkovića, a isti igrač povisio je na 3-0 u 50. minuti. Na 4-0 povisio je Duje Čop u završnici, a konačan rezultat postavio je Alen Grgić.

Imao je i Slaven svoje šanse. Livaković je skinuo šansu Krstanoviću, isti igrač potom je pogodio i stativu, no više od jednog gola Zekićeva momčad nije mogla protiv Dinama.

- Zaslužena pobjeda Dinama, ali... Imali smo 15 udaraca prema golu! Ja sam htio da igramo, ali ne ovako naivno i otvoreno. Bili smo najopasniji sami za sebe kad smo imali loptu. Dinamo nas je iskontrirao sedam-osam puta, zabio nam dva gola iz kontri, što je nedopustivo. To su neke bolesti koje moramo ispraviti - ljutit je bio Zekić nakon utakmice.

Htio se nadigravati s Dinamom, no nije mu to bila pametna ideja. Prvak je koristio svaku rupu u obrani i na kraju stigao do uvjerljive pobjede.

- Stvorili smo dosta prilika, ali sve što smo pričali da ne treba raditi, kroz sredinu, kroz srce terena, mi smo radili. I onda dobili golove. Nisam bunkeraš, niti ću biti, ali ovo je bilo neozbiljno, previše smo prostora ostavili Dinamu - rekao je Zekić.

Očekivano, Krznar je bio prezadovoljan. Kako i ne bi. Bila je to ponajbolja partija njegove momčadi ove sezone, a posebno ga raduje sjajna forma napadača.

- Čestitke momčadi na izuzetno dobroj igri, na efikasnoj, rastrčanoj partiji, bilo je nekih nedostataka u obrani, ali to ćemo riješiti u četiri oka. Dobra energija i dobar trud su nagrađeni - rekao je Krznar pa nastavio:

- Veseli nas što su sva četiri napadača postigla pogodak, to im je trebalo kao vjetar u leđa, svi su raspoloženi, nadam se da će tako i nastaviti. Pred nama je još jedna zahtjevna utakmica, idemo u Genk s dobrim osjećajem u želucu, nadam se da će tako i završiti.

Ova pobjeda podignula je raspoloženje u plavom taboru uoči važnog susreta protiv Genka u četvrtak u 2. kolu Europske lige. Nakon poraza od West Hama, 'modri' će juriti po pobjedu u Belgiji. No, tamo neće biti Denija Jurića koji je ozlijedio gležanj i to baš kada ga je krenulo. U Kupu protiv Orijenta zabio je prvi gol u plavom dresu, a sada je došao i do prvog gola u HNL-u.

- Vrlo težak suparnik, vidjeli smo to, momčad nezgodna u fazi napada, s jakim, visokim i brzim napadačem, ali tražit ćemo i mi svoju priliku, jer i naši su napadači pokazali da možemo računati s njima. Nažalost, bojim se da smo izgubili Denija Jurića, ali imamo još baruta u nogama. Igrač mu je legao na nogu, radi se o distorziji zgloba, prve prognoze nisu dobre - zaključio je Krznar.