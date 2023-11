Zekić: Patim ja, a sa mnom će patiti svi igrači i ljudi koji vole klub. Pojedinci moraju dati više

Prvo poluvrijeme jako loš ulazak u utakmicu, bojažljiv. Lopta nam je bila u zadnjoj liniji i skrivali smo se. Jednostavno, nismo rotirali, nitko nije htio preuzeti rizik. Imali smo nevjerojatan broj neforsiranih grešaka. U 10. minuti dobiješ gol na način kako ga mi dobivamo... Na poluvremenu smo povukli poteze koje smo povukli. Nije mi drago da u svakoj utakmici moram raditi toliko rošada i tražiti rješenja, ali..., rekao je trener Osijeka Zoran Zekić nakon remija 1-1 svoje momčadi protiv Lokomotive u 15. kolu HNL-a.

Statistika utakmice Osijek - Lokomotiva

Foto: Sofascore za 24sata

Osijek je vezao dva poraza i bio pred trećim pa se spasio tek na samom kraju utakmice.

- Jasno je meni da moram patiti, patit će igrači sa mnom i svi ljudi koji vole klub dok ne dođemo na prave stvari, da igramo nogomet kakav Osijek mora igrati. Volio bih da pojedinci daju veći doprinos i da budu više na pomoć mladim igračima, a ne obrnuto - dodao je Zekić.

Slijedi reprezentativna pauza, a nakon toga dva derbija. Čekaju Dinamo i Rijeka.

- Raspored je takav kakav je, ali od toga pobjeći ne možemo. Nažalost, ovi mlađi igrači... Nažalost po mene, srećom po klub, idu na reprezentativne obaveze. Tako da njih neću opet imati. Isto tako, još dva, tri igrača. Radit ćemo s ovim što imamo. Moramo poraditi psihološki i tehničko taktički te biti iskreni jedni prema drugima.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja nije mogao biti zadovoljan konačnim rezultatom. Njegova momčad ponovno nije uspjela sačuvati pozitivan rezultat.

- Zadovoljan sam trkom, htijenjem, željom... Mislim da smo u prvom poluvremenu iskontrolirali Osijek i ništa nam nije iskreirao. Krivak je imao šansu tako da smo imali bolje situacije za gol nego Osijek. Oni su ozbiljna ekipa. Krenuli su s visokim loptama, nabacivali su, ali mislim da u tih 45 minuta nisu stvorili nijednu ozbiljnu šansu.

- Mogu reći da je gol pao iz naše greške, Blaž Bošković ju je imao na nozi i nije adekvatno ispucao. Iz toga su nam zabili. Bod u Osijeku? Bili smo vrlo blizu tri boda. Ali to kod Lokomotive nije već da nije viđeno. To se ponavlja iz utakmice u utakmicu. Ne znamo naš dobar rezultat sačuvati do kraja.

Ruka Duartea? Dogodilo se točno ispred vas.

- Neću uopće komentirati, nema razloga da komentiram suce. Mogu komentirati svoje igrače. A ovo što se tiče sudaca... Možda sam nekad subjektivan, na svoju stranu, oštetit ću protivnika... Suci su tako odlučili i tako je to završilo.

Sada ste do kraja polusezone u Zagrebu.

- Jedinu preostalu utakmicu sada igramo u Kupu u Vukovaru. Sve ostale završno s Istrom igramo kod kuće. Ova sezona nam kod kuće nije baš blistava. Nismo izgubili, ali nismo ni pobijedili. Nadam se da će se kolo sreće okrenuti i na našu stranu.