Bitka za Europu: Materazzi iz Osijeka na prvog pehista HNL

NAJAVA

U 26. kolu Prve HNL trećeplasirani Osijek dočekuje Goricu, koja je također u borbi za Europu. Osječani su četiri boda ispred šestoplasiranih gostiju, a u prvom dijelu sezonu Osijek je slavio 2-1. Bilo je to početkom prosinca, a Gorica je u posljednje tri utakmice u prvenstvu na dvije pobjede i jednom porazu.

Ipak, nije to previše relevantno s obzirom na to da su pobjede došle protiv najlošijih momčadi prvenstva, Istre i Rudeša, a poraz od - Dinama. I to u utakmici s tri penala, pa je teško za zaključiti u kakvoj su točno gosti formi.

Osječani su zato u rasulu. Momčad Zorana Zekića već dugo nije svoja, Rijeka ih je prije 12 dana svladala 3-1, a prije toga su na domaćem terenu remizirali s Lokomotivom i Slavenom. Posljednja pobjeda? Prije mjesec i pol, i to tek 1-0 protiv Istre...