Zekić: Svi misle da bi trebali igrati, a kad uđu, ne donesu što treba! Sopić: Zadovoljni smo...

Osijek i Rijeka remizirali su 0-0 u derbiju 17. kola HNL-a koji je pružio puno prilika, ali ne i golove na kišom okupanoj Opus Areni. Na kraju su bodom zadovoljni i jedni i drugi.

- Kad ne zabiješ gol, a zadnjih nekoliko utakmica smo zabijali, na kraju moramo biti zadovoljni. Kad ne zabiješ, može se dogoditi zalutali metak kao u zadnjoj minuti. Realizacija nije bila na visini koja bi trebala. Moram zahvaliti publici koja je potegnula 400-500 kilometara po ne baš sjajnom vremenu, dečki su ostavili srce na terenu. Uzeli smo samo bod, ali kako je tako je - rekao je trener Rijeke Željko Sopić za MAXSport.

- Svaka čast Malenici, ali neke situacije su bile takve da smo trebali biti prisebniji i uzeli bismo tri boda. Podjela bodova, ne možete više ako ne zabijete - dodao je.

Sopić: Protiv Cibalije idemo na prolazak

Za domaću utakmicu protiv Slavena ostao je bez dvojice igrača koji su dobili treće žute kartone.

- Smolčić i Janković neće moći igrati. Imamo prije toga utakmicu Kupa s Cibalijom gdje ćemo izvesti momčad koja će osigurati prolazak. Neke ćemo odmoriti, ali samo se prolazak piše, tako ćemo se postaviti.

Rijeka se odvojila od Dinama pet bodova uz dvije utakmice više. Hajduk prije utakmice protiv Gorice bježi četiri.

- Htjeli smo uzeti tri boda, pokušali smo. Nisam sretan, ali... To je nogomet. Obično se za promašaje biva kažnjen. Imamo dugačak niz nepobjedivosti, a zadnja utakmica da nismo dali gol bila je, ja mislim, još u Splitu. Kako je, tako je. Fali nam širina na krilnim pozicijama jer nema ozlijeđenog Marka Pjace. Bilo je dosta tih odbijanaca i flipera u našem kaznenom, a kad imate Miereza za protivnika on može svakome zabiti gol iz skoka, svaki korner ili ubačaj može biti gol. Mi smo to dobro danas otklonili, za nešto više falio nam je jedan-dva gola, ali danas nas nije išla realizacija - zaključio je Sopić.

Zekić: Moramo naći čovjeka koji će zabiti

Zoran Zekić kisnuo je uz klupu, ostavio na klupi Kristijana Lovrića i Miju Caktaša od početka, radio rošade... Ali do gola nije mogao.

- U kontekstu cijele utakmice moramo biti zadovoljni bodom. U prvom poluvremenu bio sam sretan jer smo imali energiju, dubinu i priključak. Igralima fali samopouzdanja, kao da se uplaše šanse. Imali smo prekrasne situacije i nismo završili šutem na 16 metara. U drugom smo si sami zakuhali, stopostotna šansa za Rijeku, neki pasovi po ovom teškom terenu... Imali smo, srećom, odličnog Malenicu. Rijeka ima devet bodova više i to je odnos koji mene ne veseli, ali to je tako - kazao je Zekić i nastavio o golgeterskoj krizi:

- Grunf bi rekao: nećeš zabiti ako ne pucaš po golu. Ne znam zašto je tako, ali moramo naći čovjeka koji će zabiti. Neću tražiti nikakav alibi, neprihvatljivo mi je da svi misle da trebaju igrati, a kad uđu po 15-20 minuta, nije to doprinos koji treba Osijeku. Moramo imati bolji kadar, to se dobiva i kroz rad. Kad imaš puno izazova, to te treba i radovati. S puno elana ulazimo u nastavak.

Ivan Fiolić morao je prisilno izaći zbog nezgodnog pada nakon što se sudario sa suigračem Ramonom Mierezom.

- Nadam se da nije ozbiljno, imao je već problema s tim ramenom. Sad nas čeka pet, šest dana odmora do Varaždina, opet teška utakmica, svaka nam je teška. Pola lige je u teškoj situaciji. Sve to ide u nekakvih 10 posto. Ako nađemo u ovih tjedan dana čovjeka koji će preuzeti odgovornost, možemo se nadati dobrom rezultatu - zaključio je Zekić.

Malenica: Prvo poluvrijeme najbolje ove sezone

Marko Malenica bio je igrač utakmice s pet obrana, među kojima su posebno dojmljive bile tri nakon udaraca Tonija Fruka u prvom i Marca Pašalića u drugom poluvremenu.

- Prvo poluvrijeme jedno od naših boljih, možda i najbolje ove sezone. U drugom smo pali, dopustili smo Rijeci par šansi, nešto se i njih pita jer su kvalitetna momčad. Na kraju zaslužena podjela bodova. U prvom dijelu igrali smo odlično, imali par dobrih šansi od kojih neke nismo završili šutem, u drugom je Rijeka bila bolja. Ostalo nam je još malo, moramo ići po tri boda u svakoj utakmici - rekao je osječki golman.

Mitrović: Srećom, nisu nas kaznili u prvom dijelu

Matej Mitrović odradio je solidan posao u obrani Rijeke. Napad nije bio na visini.

- Teška utakmica za nas, na kraju 0-0, čvrsta i tvrda borba. U prvom poluvremenu dobro su nas stisnuli, nismo nalazili rješenja, ali nisu nas kaznili srećom. U drugom smo se sabrali, nismo zabili, ali bod je više nego dovoljan. Već nas čeka Kup u Vinkovcima i na tom nam je pun fokus - rekao je stoper gostiju.