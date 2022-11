Zekić u svom stilu najavio je Hajduk: Neka Livaja samo igra, a baš sam gledao film o Kobeju

Kada god Hajduk dolazi u Koprivnicu, traži se karta više. Tako će biti i u subotu od 17.30 kada će Slaven Belupo ugostiti Majstora s mora u 16. kolu HNL-a. Zoran Zekić preporodio je 'farmaceute' ove sezone, nalaze se na četvrtoj poziciji s osam bodova manje od Splićana. A prošle sezone im je uzeo bod i uništio im snove o naslovu prvaka. Dakle, recept ima. A on je zaustaviti Marka Livaju.

- Drago mi je da karte idu top, sigurno će stadion biti obojen u plavo, sa žestokom podrškom Slavenu - našalio se Zekić u svom stilu pa nastavio:

- Prvenstvo je specifično, prvi dio sezone je puno kraći nego inače, tako da imam osjećaj da je već prosinac. Mislim da unatrag tri mjeseca imamo dosta zadovoljstva što se tiče prvenstva i Kupa. To nam treba donijeti još jedan novi zamah da odigramo dobru utakmicu i da se predstavimo u pravom svjetlu – najavio je Zekić.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

U prvom međusobnom susretu na Poljudu Slaven je poveo 1-0, ali Hajduk je slavio 5-1.

- Odigrali smo s Hajdukom dosta dobru utakmicu, ali nažalost ne cijelu, tako da smo se na Poljudu gadno proveli. Nadam se da ćemo biti pametniji, spremniji, odgovorniji, kompaktniji. Mislim da sami sebi dugujemo da odigramo pravu utakmicu i da nas nagradi. Atmosfera će sigurno biti dobra, motivirajuća, da ti da još jedan poticaj više.

Zbog žutih kartona neće biti Marija Marine. Po tko zna koji put već.

- On nam je jako bitan, nažalost, učestalo dobiva žute kartone. U šali sam rekao sucima da bi bilo najbolje da mu daju žuti karton prije početka utakmice, pa da znamo i on i ja kako ćemo se ponašati. Protiv Lokomotive su u prvom poluvremenu bila dva prekršaja, a on je uspio zaraditi žuti karton. I to su neke stvari koje se promišljaju prije utakmice. Jako će nam nedostajati Marina jer nam daje najviše na kompaktnosti, agresivnosti i pozicijskoj igri. No, hvala bogu, imamo dovoljan broj igrača, roster nam je širok, neki će nažalost opet morati biti van kadra, ali takav je život, takva su pravila. Ne možemo sad razmišljati o tome tko nam nedostaje, nego da ovi igrači koji su na dispoziciji budu najbolji. Oni koji izađu na teren jesu najbolji, to će biti moj odabir.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I glavno pitanje. Kako zaustaviti Marka Livaju?

- Prije svega, čestitam mu na pozivu za Svjetsko prvenstvo, to je apsolutno zaslužio. Mislim da čovjek jednostavno uživa u nogometu, vidi se to u svakom njegovom pokretu, u svakom potezu, u govoru tijela. Vidi se koliko se momčad Hajduka oslanja na njega. E sad, kako ga zaustaviti. Jednostavno, kolektivnom igrom. Nekakve ‘flastere‘ ili pozicioniranje isključivo na njega smatram pogubnim jer se onda otvaraju koridori za druge igrače. Probat ćemo se koncentrirati na sebe, da budemo u pravom stanju, u pravom izdanju, u pravim pozicijama tamo gdje trebamo zatvoriti te koridore. Utakmica je fluidna, a jedino što mogu pomoći igračima je da još jednom opišem karakteristike Livaje, na koji način ga se može najbolje čuvati, ako je to ikako moguće. Igrali smo mi dosad protiv Hajduka s njim i bez njega, naravno da je puno lakše kad on ne igra. Ali, kad je u pitanju nekakvo krajnje nogometno razmišljanje, puno je bolje da on igra jer je to onda ipak ljepši nogomet.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Hajduk mora pobijediti kako bi zadržao korak za Dinamom pa možda čak i smanjio zaostatak za Dinamom, ovisno o ishodu utakmice protiv Rijeke. S druge strane, Belupo se može trijumfom približiti Splićanima pa na kome je veći pritisak?

- Pritisak prije svega radiš sam sebi, ali taj pritisak treba biti pozitivan. Zašto bi Hajduk imao veći pritisak od nas? Mi također treniramo i svakog dana dajemo sve od sebe. OK, igramo za manje novca, ako gledamo tu nekakvu krajnju točku, ali mislim da niti jedan pravi sportaš neće sebi reći u glavi ‘e vidi, sutra će biti tako kako će biti, i mogu ovako i onako‘. Nama je pritisak jer tražimo nova tri boda, tražimo novu potvrdu naše vrijednosti. Na kraju krajeva, puno je ljepše otići na odmor s konačnim pozitivnim rezultatom. Gledao sam baš jedan odličan dokumentarac o nažalost pokojnom Kobeu Bryantu. Kad se lomila utakmica, kad je bio najveći pritisak, onda je on najviše uživao. To imaš u sebi ili nemaš, neovisno o tome da li igraš u Hajduku ili Belupu. To je nešto s čime si se rodio...

