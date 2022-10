Zekić: Vidite kako je moj igrač brzo dobio novu kopačku? E pa to vježbamo na treningu...

Bez obzira na veliku dominaciju na terenu i igraču više skoro cijeli susret, Gorica nije uspjela doći do druge pobjede u sezoni. Klub iz Turopolja je u 15. kolu na svome terenu remizirao sa Slaven Belupom (1-1), u utakmici koja je u nedjelju odgođena zbog magle.

Zoran Zekić dao je svoj komentar na utakmicu.

- Čestitam svojim igračima, odradili smo odličnu utakmicu. Bili smo puno bolja momčad u prvih 20 minuta, dugo nismo imali ovakav ulazak u utakmicu. Zabili smo gol, imali još dvije ili tri šanse. Potom crveni karton Kocijana. U drugom poluvremenu branili smo se s pet igrača. Zatvorili smo njihove vezne igrače, pustili stoperima da vode igru - rekao je Zekić.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Mateo Kocijan u 21. minuti dobio je drugi žuti karton.

- Prvi žuti zaista nisam vidio, još uvijek ne znam zbog čega ga je dobio. Moram vjerovati sucu (Bebek, op. a.). Drugi je bio zbog povlačenja. Ne smiješ to raditi na 80 metara od gola - slegnuo je ramenima Zekić.

Slaven već u srijedu igra novu utakmicu. U šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa čeka ih Nedelišće.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Nikad u karijeri nisam imao tako kratku pauzu između dvije utakmice. Tek 48 sati. Eventualno na nekim turnirima. Koliko nas je poremetilo ovo prebacivanje utakmice s nedjelje na ponedjeljak? Vidjet ćemo nakon tog Kupa. Osjećam se normalno, vjerojatno i igrači.

U 79. minuti bez kopačke je ostao desni bek Slavena Bosec.

- Pukla je kopačka. Jeste vidjeli kako mu je brzo svoju dodao Zoran Kvržić? Zna i koji broj Bosec ima i sve, to vježbamo na treningu - našalio se Zeka.

Komentar utakmice dao je i trener Gorice Igor Angelovski.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Naravno da ne možemo biti zadovoljni bodom zbog svega što se događalo na utakmici. Imali smo 60 minuta igrača više. Reakcija nakon njihovog crvenog bila je prava, ali samo do izjednačujućeg gola. U poluvremenu smo se dogovorili da igramo brže, ali nisu to igrači ispoštovali. Ubacio sam i Denija Jurića, zaigrali smo s dvije špice, ali nije išlo - rekao je Angelovski pa dodao:

- Pozitivne stvari? Luka Kapulica odigrao je odličnu utakmicu, čestitam mu javno na njegovoj igri.

Gorica je ostala na začelju tablice. Na kontu ima tek sedam bodova.

- Žao mi je igrača i ljudi koji vode klub, tek sad vidim koliko im Gorica znači. Žao mi je što s pozitivnijim rezultatom to nismo nagradili. Moramo što više bodova osvojiti u ove dvije utakmice prije prvenstvene pauze, pokušati proći Šibenik u Kupu i ući među osam. Moramo napraviti i dobar prijelazni period. Želim da igraju nogomet, da se opuste. Kad završi utakmica da se mogu pogledati u oči i reći da su dali maksimum. Nikad ne okrivljujem pojedince, ja sam prvi i odgovorni. Bitno mi je da se momčad oslobodi pritiska.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Uprava vjeruje Angelovskom. Postao je nedavno i sportski direktor kluba. Ima odriješene ruke.

- Puno mi znači što mi uprava vjeruje. Dobro je to i za stožer i za mene. Detektirali smo koji su naši problemi. Nadam se happy endu na kraju sezone, da ćemo svi slaviti. Nije mi žao što sam došao u klub.

Spomenuli ste prijelazni rok. Radite li već na dovođenju nekih igrača?

- To je u drugom planu, dao sam zadatke ljudima da se bave time. To su skauti, naši analitičari, team manager. To nam je sad u drugom planu. Dvije prvenstvene utakmice i kup-utakmica su u prvom planu. To je primarno. Zbog SP-a pauza je veća, možemo dobro odreagirati u prijelaznom roku, bit će vremena - dodao je Angelovski.

Vratimo se još malo na Kapulicu. Možemo se složiti da je odigrao sjajnu utakmicu, tek mu je 17 godina.

- Trebamo biti pažljivi. Jedna utakmica ne čini da je on gotov igrač. To mu mora biti motiv da naporno radi. Pokazao je kvalitetu za ovu razinu. To sam, uostalom, očekivao. Zato sam ga poslao na teren od prve minute. Od njega želim vidjeti još više zalaganja.

Novi kapetan Gorice postao je Jurica Pršir. Je li to trajno rješenje? Zašto Aleksandar Jovičić više nije kapetan?

- Jurica Pršir zaslužio je to svojim odnosom. Čast za njega. Zašto Jova više nije kapetan? Ništa spektakularno. To su interne stvari - nije se dao Angelovski.

