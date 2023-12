Zekić: Vrijeme je da se neki igrači prestanu skrivati...

Tri poraza i dva remija epilog je posljednjih pet utakmica Osijeka u HNL-u. Momčad Zorana Zekića upala je u tešku krizu iz koje ih ni on ne zna izvući. No, otkako je došao, dočekalo ga je loše stanje, od ozljeda, nespremnih igrača i nedostatka kvalitete. Čelnici su mu dali podršku bez obzira na loše rezultate. Svima je mislim zimski prijelazni rok i jačanje momčadi, no do tada moraju preživjeti posljednja dva kola jesenskog dijela sezone. I prije svega, pokušati izaći iz provalije.

Pokretanje videa ... Osijek - Lokomotiva 1-1 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Osijek u 18. kolu HNL-a u nedjelju gostuje kod Varaždina od 15 sati. Utakmicu je najavio Zoran Zekić.

- Naravno da ne treba tajiti da je vrijeme da tražimo nešto više u utakmici, imperativ se može shvatiti na razne način. Mora biti velika motivacija i želja. Nadam se hrabroj i pametnoj utakmici. Imamo dosta izostanaka, na meni je da pronađem najboljih 11 i kompoziciju kako odgovoriti Varaždinu.

Koliko ova kriza može utjecati na jednu momčad?

- Na normalnu momčad može utjecati, ali mi nismo normalni u puno toga pa nam možda bude plus. Ne bih volio previše pričati, previše pričamo, a malo pokazujemo. Na bljeskove smo dobri, protiv Rijeke smo bili dobri, ali imali dosta nelogičnosti koje se ne bi smjele događati u prvoligaškom nogometu. Očekujemo više od igrača od kojih sam očekivao najviše, a nisam dobio ništa. Želim da u nedjelju budu pravi, da iznesu teret. Pa vrijeme je da se prestanu skrivati, previše toga smo prosuli. Puno radimo na detaljima, a opet ponavljamo iste greške.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Kakva je situacija, tko je ozlijeđen, nespreman?

- Ima pomaka na gore što se tiče povrijeđenih, imamo i viroznih. Što se tiče fizičke spreme, tu je najbitnija glava. Zahvaljujem prijašnjem stožeru, što se tiče fizikalija, igrači su bili u dobrom stanju. Nogomet se igra sa srcem, glavom i kvalitetom, sve su to detalji koji su bitni. Najbitnija je glava, raspoloženje i vjera u sebe.

Konačno ste dobili pomoćnike.

- Lakše mi je. Sve se dogodilo jako brzo otkako sam došao iz Partizanija. Oni su ostali tamo iz poštovanja prema klubu. Sve se kreće, nikako da se pokrene do kraja. Nadam se da je ovo početak, oni su sa mnom dugo, znaju svaku moju ideju i razmišljanje. Stožer je kompletiran. Bit će to sve dobro.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Kažete da imate imperativ pobjede, ali ima i Varaždin.

- Kroz prizmu imperativa i pritiska ne možemo nas i njih stavljati u isti koš. Osijek ima svoju težinu, ne podcjenjujem Varaždin, ali imperativ je veći na našoj strani. Da ne ulazim u neke detalje u koje ne želim.

Posljednjih dana čuli smo o dolasku sportskog direktora. Imate li vi potporu čelništva pored dolaska takvog čovjeka koji može poremetiti vaše ideje o pomlađivanju momčadi.

- Ne može ništa poremetiti. Mladi igrač najbolje sazrijeva uz dobre igrače. Nema bojazni za njih, budući sportski direktor to neće promijeniti. Moramo imati kvalitetu i mladost, kad to ukomponiramo, bit će sve bolje. Ja se nadam da će gospodin doći što prije, nemam skepse. Osijek je najbitniji, kad budemo to tako rezimirali svi, bit će nam sve jasnije.

Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Je li se Omerović oporavio? Imate trojicu na desnom beku, jesu li to slatke brige?

- Je to su baš slatke brige ha ha ha. Ha, moramo se malo i našaliti. Nećemo o imenima i pozicijama, nismo definirani do kraja. Imamo dva kola do kraja, nema razmišljanja o odlascima doma i Božiću, malo je vremena do sljedeće sezone. Svi moraju biti na dispoziciji.

Varaždin vas dočekuje s novim trenerom Nikolom Šafarićem.

- Pokazali su protiv Istre neke nove kvalitete. To je potentna momčad koja voli igrati nogomet. Prijatelj Šafarić je bio u stožeru Marija Kovačevića. Ne znam hoće li imati neke ideje, ali moramo razmišljati više o sebi. Razgovarao sam s Kovačevićem, želim mu da smogne snage da se izvuče, bude zdrav čovjek i vrati se na nogometni teren. Najbitnije je da bude sa svojom obitelji.